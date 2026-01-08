NBA: SGA rescata a los Thunder y Spurs tumban a unos Lakers sin LeBron

Publicado por Williams Perdomo 8 de enero, 2026

Con 46 puntos y una canasta providencial, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) salvó este miércoles a los Oklahoma City Thunder de otra humillante derrota mientras Luka Doncic no logró evitar la caída de unos Lakers huérfanos de LeBron James en San Antonio.

Estas son las principales escenas de una jornada de 12 partidos de la NBA que también vivió el primer gran movimiento del mercado con los reportes del traspaso de Trae Young a los Washington Wizards.

OKC evita otra vergüenza

En Oklahoma City, un tiro sobre la bocina de Gilgeous-Alexander libró a los vigentes campeones de otra improbable derrota.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA anotó desequilibrado un tiro en suspensión que forzó la prórroga ante los Utah Jazz, a los que Oklahoma City acabó derrotando por 129-125.

El base canadiense necesitó anotar 46 puntos para que los líderes de la Conferencia Oeste no cayeran por tercera noche seguida, tras las derrotas ante otros rivales teóricamente muy inferiores, Phoenix Suns y Charlotte Hornets.

Los Jazz, antepenúltimos del Oeste, acariciaron una dulce victoria en la cancha de los Thunder cuando Lauri Markkanen (29 puntos) capturó un rebote bajo el aro y anotó en el aire para colocarlos por delante 114-112 a falta de sólo dos segundos, los que le bastaron a Gilgeous-Alexander para forzar el tiempo extra.

Doncic pelea solo en San Antonio

En San Antonio, los Spurs explotaron la baja de LeBron James para vencer 107-91 a Los Angeles Lakers.

James, que jugó 33 minutos en un triunfo el martes en Nueva Orleans, recibió descanso para tratarse de problemas de ciática y de articulación en el pie izquierdo.

Sin el alero, de 41 años, ni Austin Reaves, Luka Doncic se multiplicó en ataque hasta completar un triple doble de 38 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Al descanso, el esloveno ya sumaba 22 puntos por 21 del resto de sus compañeros.

Los Spurs, que habían perdido la víspera ante los Grizzlies, aseguraron un triunfo que los mantiene en el segundo lugar del Oeste sin forzar demasiado a Victor Wembanyama, recién retornado de una lesión.

El fenómeno francés firmó 16 puntos, 14 rebotes y 4 tapones en 26 minutos desde el banco.

Los 27 puntos del también suplente Keldon Johnson, en una serie de 11-13 en tiros, compensaron el desacierto de San Antonio desde la larga distancia, con sólo 4 triples anotados de 25 intentos (16%).

Knicks frenan su caída

Los New York Knicks acabaron con una racha de cuatro derrotas seguidas venciendo en casa a Los Angeles Clippers por 123-111.

Los Knicks, comandados por Jalen Brunson (26 puntos), estaban obligados a reaccionar para no ceder más terreno a los Detroit Pistons, líderes del Este, que derrotaron 108-93 a los Chicago Bulls sin su líder, Cade Cunningham.

Nueva York sí le arrebató la segunda posición del Este a los Boston Celtics, que cayeron 114-110 ante los Denver Nuggets.

Trae toma la salida en Atlanta

La cancha de los Atlanta Hawks vivió el miércoles una escena insólita cuando el lesionado Trae Young se retiró caminando desde el banco a los vestuarios.

Minutos antes, medios estadounidenses habían avanzado que el base, rostro de la franquicia desde 2018, acababa de ser traspasado a los Washington Wizards.