Serio aviso de los provida a Trump: "si los republicanos abandonan Hyde, perderán seguro en noviembre"

Publicado por Israel Duro 7 de enero, 2026

"Si los republicanos abandonan Hyde, perderán seguro en noviembre". Éste es el contundente aviso del movimiento provida al presidente Donald Trump tras pedir éste a los congresistas republicanos "ser flexibles" con la enmienda que prohíbe el uso los fondos públicos federales para financiar o promover el aborto salvo en circunstancias especiales.

"Una traición enorme"

En un comunicado, la presidenta de la Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, advirtió de que "ceder a las demandas de los demócratas de que nuestros impuestos se utilicen para financiar planes que cubran el aborto a demanda hasta el momento del nacimiento sería una traición enorme".

"Durante décadas, la oposición a la financiación del aborto con dinero de los contribuyentes y el apoyo a la Enmienda Hyde han sido un principio fundamental inquebrantable y una norma mínima en el Partido Republicano. Sugerir que los republicanos deberían ser 'flexibles' supone abandonar este compromiso que se ha mantenido durante décadas. Si los republicanos abandonan la Enmienda Hyde, es seguro que perderán en noviembre".

"Trump y los republicanos del Congreso deben cumplir este compromiso, no abandonarlo"

Además, Dannenfelser recordó al presidente su propio compromiso con esta enmienda en el pasado -incluso legisló en este sentido el 24 de enero, apenas investido para su segundo mandato- y le instó, a él y a los legisladores del GOP a continuar esa línea, y no a abandonarla:

"El presidente Trump ha apoyado sistemáticamente la Enmienda Hyde. Se comprometió en repetidas ocasiones a convertirla en ley permanente, incluso en la cobertura sanitaria, y una de sus primeras medidas al asumir el cargo el año pasado fue dar prioridad a la revocación de las violaciones de la Enmienda Hyde por parte del presidente Biden.

El presidente Trump declaró muy claramente el año pasado: 'Es política de los Estados Unidos, en consonancia con la Enmienda Hyde, poner fin al uso forzoso de los dólares de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo'. El presidente Trump y los republicanos del Congreso deben cumplir este compromiso, no abandonarlo".