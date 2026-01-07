Las elecciones especiales por el escaño de Marjorie Taylor Greene se fijan para el 10 de marzo en Georgia

Publicado por Kim Jarrett | The Center Square 7 de enero, 2026

El escaño en el Congreso de la exrepresentante estadounidense Marjorie Taylor Greene permanecerá vacante al menos dos meses, probablemente tres, ya que la elección especial —que ya cuenta con 24 candidatos— no se celebrará hasta el 10 de marzo.

Si fuera necesaria una segunda vuelta, el 7 de abril sería la fecha más temprana en la que podría decidirse el escaño, dijo el martes el secretario de Estado Brad Raffensperger. La ley de Georgia exige que los candidatos ganadores obtengan el 50% de los votos más uno.

El calendario es crucial por varias razones, entre ellas la posibilidad de cierres del Gobierno. Los republicanos tienen una ventaja de 218 a 213 escaños, con cuatro vacantes en la Cámara de Representantes, y la tendencia ha sido aprobar entre cuatro y cinco resoluciones de continuidad al año.

La próxima posibilidad es el 30 de enero.

Texas (18º distrito congresional, escaño del fallecido representante Sylvester Turner) celebrará una elección especial el 31 de enero, y Nueva Jersey (11º distrito congresional, escaño de la representante Mikie Sherrill, quien dimitió) tendrá unas primarias el 5 de febrero y la elección especial el 16 de abril. Ambos escaños estaban en manos demócratas.

La muerte del representante republicano de California Doug LaMalfa se anunció el martes tras una emergencia médica el lunes. Podría ser junio antes de que se celebre una elección especial para cubrir el escaño.

Los republicanos tenían una ventaja de 220 a 215 escaños tras las elecciones de noviembre de 2024.

Greene anunció su renuncia en noviembre y su último día oficial fue el lunes.

El cargo abarca los condados de Catoosa, Chattooga, Dade, Floyd, Murray, Paulding, Polk, Walker y Whitfield, así como partes del condado de Cobb.

Veinte republicanos, dos demócratas y un candidato no afiliado han presentado documentación ante la Comisión Federal de Elecciones como aspirantes al cargo.

Por el lado demócrata, Shawn Harris, quien desafió a Greene en las elecciones generales de 2024, se postula. Harris recibió 35% de los votos en la contienda de 2024. También se postula como demócrata Clarence Blalock del condado de Paulding.

Los republicanos que presentaron documentación son Star Black, Beau Brown, James Marty Brown, Regan Box, Elvis Casely, Jeff Criswell, Daniel Davenport, Christian Michael Hurt, Uloma Expete Kama, Benjamin Pope, Michael Allen Corbin, Thomas Jonathan Jackson Gray, Nicky Lama, el senador estatal Colton Moore, Linvel Risner, Brian Stover, Meg Strickland, Jim Tully, Jenna Turnipseed y Jacqueline Cherise Wilmer.

El republicano Eric Cunningham dijo a TCS en un correo electrónico que ha presentado la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones, pero que esta no había aparecido en el sitio web hasta el martes.

Greene ha dicho que no apoyará a ningún candidato.

