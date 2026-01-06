Trump arengó a los republicanos de la Cámara de cara a las 'midterms': "Si pueden vender los logros, vamos a ganar"

Publicado por Joaquín Núñez 6 de enero, 2026

Donald Trump arengó a los republicanos de la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio término de este año. Durante un discurso al estilo campaña realizado en el Kennedy Center de Washington DC, el presidente les dijo a los legisladores que deben comunicar efectivamente sus logros para retener el control del Congreso.

Trump, quien aspira a ser el primer presidente en conservar las dos cámaras luego de las elecciones de medio término desde George W. Bush en 2002, llamó a los republicanos de la Cámara a abrazar los resultados del 'Big Beautiful Bill', ahora también llamado Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras. Muchas de sus disposiciones entrarán en vigor este año.

En concreto, nombró las reducciones impositivas, las 'Cuentas Trump' y la seguridad fronteriza, aunque también llamó a los legisladores a insistir en la aprobación de la Ley SAVE. Se trata de un esfuerzo republicano para exigir que las personas que se registren para votar en las elecciones federales presenten una prueba de ciudadanía. Además, remarcó sus esfuerzos por bajar el costo de la salud para las familias.

"Sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre la seguridad social, sin impuestos sobre las horas extras. Se te permite deducir si compras un coche y solicitas un préstamo para ello por primera vez en la historia. Nadie pensaba que fuera posible. Va a ser fenomenal para las empresas automovilísticas, pero aún más fenomenal para la gente. Es como pagar la mitad del coche. Con todas estas cosas, tienes tanta munición que solo tienes que venderla", expresó el presidente.

Además, el republicano habló de los peligros que representaría una victoria demócrata en noviembre: "Encontrarán una razón para destituirme. Nosotros no los destituimos. ¿Sabes por qué? Porque son más crueles que nosotros. Deberíamos haber destituido a Joe Biden por 100 cosas diferentes".

Sin embargo, sí destacó la capacidad de los demócratas para mantenerse unidos en momentos difíciles, haciendo referencia a los republicanos que permanentemente votan en contra de sus políticas. "Tenemos una política excelente y con mucho sentido común. Ellos tienen una política horrible. Lo que hacen es mantenerse unidos. Nunca votan en contra", sumó.

Trump también destacó la detención del ahora exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ya se encuentra arrestado en Nueva York.

"Estados Unidos ha demostrado una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta, y ni siquiera hay otro que se le acerque. Nadie podría haberlo hecho", continuó, felicitando a las Fuerzas Armadas por la 'Operación Resolución Absoluta'.

Incluso señaló que se podría llegar a cerrar el centro de detención y tortura que Maduro había instalado en Caracas, capital de Venezuela, conocido como 'El Helicoide'.

Actualmente, los republicanos ostentan una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y una un poco más cómoda en el Senado. El presidente espera no repetir los resultados del 2018, cuando perdió de forma contundente la mayoría en la Cámara. En el Senado la situación es diferente, puesto que los demócratas deberán defender dos escaños en estados donde Trump ganó en 2024: Georgia y Michigan. A su vez, el GOP afrontará tres elecciones competitivas: Carolina del Norte, Maine y potencialmente Ohio, donde las encuestas muestran cada vez más paridad.

Trump también se tomó un momento para homenajear a Doug LaMalfa, el congresista republicano que falleció en la mañana del martes: "Me entristeció mucho su fallecimiento y pensé en no dar el discurso en su honor. Pero luego decidí que tenía que hacerlo en su honor. Lo haré en su honor porque él hubiera querido que así fuera".

"Era una persona fantástica. Vaya, ha sido muy rápido. Aún no sé muy bien qué ha pasado, pero vaya, es muy duro. Estaba con nosotros. Era nuestro amigo. Todos nosotros, cada uno de nosotros", añadió sobre LaMalfa, quien representó al primer distrito de California en la Cámara desde el 2013.