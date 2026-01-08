La Administración Trump suspende toda la asistencia a Somalia tras presunto robo de ayuda humanitaria

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de enero, 2026

El Departamento de Estado anunció este miércoles que suspendió toda la asistencia que los Estados Unidos le proporcionaban al Gobierno de Somalia, tras citar un presunto incidente en el cual varios funcionarios del país africano destruyeron un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) e incluso tomaron 76 toneladas métricas de ayuda alimentaria que originalmente iba destinada a ciudadanos somalíes en condición de vulnerabilidad. “La Administración Trump tiene una política de tolerancia cero frente al desperdicio, el robo y la desviación de asistencia vital”, señaló el departamento en una publicación a través de su cuenta oficial de X.

Si bien el departamento fue enfático en su comunicado, lo cierto es que no permanece del todo clara la cantidad exacta de ayuda adicional que podría verse afectada por la suspensión. De igual forma, no se proporcionó ningún detalle sobre cuánto tiempo durará la medida. “Cualquier reanudación de la asistencia dependerá de que el Gobierno Federal de Somalia asuma la responsabilidad por sus acciones inaceptables y adopte las medidas correctivas apropiadas”, añadió el departamento en su comunicado.

El año pasado, la Administración del presidente Donald Trump aportó más de 2.000 millones de dólares al PMA, la cual es conocida por ser la principal organización humanitaria del mundo, proporcionando ayuda alimentaria de emergencia a millones de personas afectadas por diferentes tipos de crisis, tales como el hambre, los conflictos armados o los desastres naturales.