En una derrota para Mike Johnson, 9 miembros republicanos de la Cámara se unen a los demócratas para avanzar en la votación de los subsidios del Obamacare

Publicado por Just The News 8 de enero, 2026

Nueve legisladores republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas el miércoles por la noche para avanzar en la votación de un proyecto de ley del Partido Azul de asistencia sanitaria que prorroga las subvenciones de Obamacare que expiraron a finales del año pasado.

La votación se considera un duro revés para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que ha estado argumentando que la mayoría de los republicanos de la Cámara se oponían a prorrogar las subvenciones, según Fox News.

La votación del miércoles fue para avanzar en la petición de aprobación de la gestión del líder de la minoría en la Cámara Hakeem Jeffries, un mecanismo para mover legislación al pleno de la Cámara incluso si el liderazgo del partido mayoritario se opone a ella.

Estos son los nueve republicanos

Los cuatro que habían firmado la petición de aprobación de la gestión eran Mike Lawler, republicano de Nueva York; Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania; Rob Bresnahan, republicano de Pensilvania; y Ryan Macken, republicano de Nueva York.Los otros cinco que se unieron a ellos para llevar la legislación al pleno son los representantes Nick LaLota, republicano de Nueva York; María Salazar, republicana de Florida; David Valadao, republicano de Nueva York; y Ryan Mackenzie, republicano de Pensilvania, David Valadao, republicano de California, Max Miller, republicano de Ohio, y Tom Kean Jr., republicano de Nueva Jersey.

Aunque ahora es seguro que el proyecto de ley se apruebe en la Cámara el jueves, se considera casi seguro que fracasará en el Senado, controlado por los republicanos.

© Just The News