Washington congela las ayudas sociales a cinco estados demócratas por presunto fraude en programas de cuidado infantil

Publicado por Diane Hernández 7 de enero, 2026

La Administración del presidente Donald Trump congeló el acceso a más de 10.000 millones de dólares en ayudas federales destinadas a programas de cuidado infantil y asistencia familiar en cinco estados gobernados por demócratas, tras detectar serias preocupaciones por fraude y uso indebido de fondos públicos, principalmente en Minnesota.

La medida, confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), afecta a Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, y se mantendrá vigente mientras se desarrolla una revisión federal exhaustiva sobre la gestión de estos recursos.

Programas afectados

La congelación impacta a tres grandes programas administrados por la Administración para Niños y Familias (ACF) del HHS:

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF): aproximadamente 7.350 millones de dólares.

(TANF): aproximadamente 7.350 millones de dólares. Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF): cerca de 2.400 millones de dólares.

(CCDF): cerca de 2.400 millones de dólares. Subvención Global para Servicios Sociales (SSBG): alrededor de 869 millones de dólares.

Estos fondos están destinados a apoyar a familias con niños, incluyendo ayuda para costos de cuidado infantil y otros servicios sociales esenciales.

En cartas enviadas a los gobernadores de los cinco estados, la ACF notificó que el acceso a estas partidas queda restringido de forma preventiva, hasta que se presenten justificaciones detalladas y comprobantes de gasto que acrediten el cumplimiento de los requisitos federales.

Origen de la polémica

La decisión se produce en medio del escándalo por presuntos fraudes millonarios en programas de cuidado infantil financiados con fondos federales en Minnesota, detectados en investigaciones recientes. Según el HHS, existen indicios de que beneficios destinados exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y residentes legales habrían sido otorgados a personas que no cumplían los requisitos establecidos por la ley federal.

"La familias que dependen de estos programas merecen la seguridad de que los recursos se usan de manera legal y para su propósito original", afirmó el subsecretario del HHS, Jim O’Neill, quien señaló que la acción refleja el compromiso del Gobierno con la integridad del programa y la responsabilidad fiscal.