Voz News I El excongresista mexicano Rodrigo Cortés: “Chávez apoyó con recursos del crimen organizado la candidatura presidencial de López Obrador en México”

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de enero, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al excongresista mexicano Rodrigo Cortés sobre las relaciones del chavismo con México y la actual tensión entre la Administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de dicho país, luego de que el mandatario republicano asegurara que el estado de esta nación se encontraba controlado por el narcotráfico.

“Definitivamente México tiene un estado constitutivamente criminal. Es decir, el poder actual se constituyó no solo en una cierta relación con el crimen organizado sino constitutivamente por el crimen organizado. Y esta relación no es nueva, esto de manera clara y evidente lo pude denunciar desde el congreso federal mexicano cuando el chavismo había ubicado de manera explícita que para sus planes de política exterior necesitaba un triple eje: Caracas, La Habana y el Distrito Federal mexicana. ¿Y quien estaba en el Distrito Federal? Pues Andrés Manuel López Obrador”, destacó Cortés.

De igual forma, el excongresista mexicano detalló: “Chávez quería a López Obrador para la presidencia de México y por eso hizo un acto de intervencionismo en México a través de sus embajadas. Yo tuve la oportunidad de denunciar y lograr que se declararan no gratos a dos embajadores porque utilizaban la embajada venezolana en México para apoyar con recursos del crimen organizado la candidatura presidencial de López Obrador”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.