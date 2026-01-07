El Senado confirmó a Sara Carter como la nueva ‘zar antidrogas’ de la Administración Trump

Publicado por Joaquín Núñez 6 de enero, 2026

El Senado confirmó a Sara Carter como directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP). La expresentadora de Fox News se convertirá en la ‘zar antidrogas’ de la Administración Trump y en la primera mujer en manejar la ONDCP.

El presidente Donald Trump nominó a Carter en marzo de 2025, destacando su “búsqueda de la justicia” y su abordaje contra el fentanilo y la crisis de opioides. En la votación final, su nominación fue aprobada por 52 votos a favor y 48 en contra.

Durante su paso por Fox News, Carter realizó reportajes sobre la frontera sur bajo la Administración Biden. Su nominación obtuvo el respaldo de nombres fuertes como la senadora Marsha Blackburn (R-TN) y el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el teniente Chris Olivarez.

“Gracias, Donald Trump, por su confianza y fe en mí para liderar la lucha contra el flagelo de las drogas ilegales que han matado a millones de estadounidenses y han robado a demasiadas familias a sus hijos. Trabajaré sin descanso para apoyar su visión de poner en aviso a todos los narcoterroristas, haciéndoles saber que sus días de matar estadounidenses han terminado”, celebró Carter en sus redes sociales.

“Junto con nuestro equipo de la ONDCP, trabajaré cada día para dar prioridad a las familias estadounidenses y construir un Estados Unidos más seguro y saludable, libre de drogas ilícitas. Proporcionaremos a todos los estadounidenses las herramientas y los recursos necesarios para protegerse a sí mismos y a sus hijos de la adicción a las drogas: estamos juntos en esta lucha, no podemos ganarla solos”, añadió.

Según remarcó la Casa Blanca a través de un comunicado, Carter aportará “amplios conocimientos y experiencia sobre el terreno a la ONDCP, ya que ha trabajado como periodista de investigación denunciando a los cárteles y trazando las rutas del tráfico de drogas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”.