Así fue la llegada del tirano Nicolás Maduro y su esposa a Estados Unidos tras ser capturados en Caracas

Una imagen de la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York Captura de pantalla / Univisión

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de enero, 2026

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya se encuentran en Estados Unidos bajo custodia federal, tras una operación militar estadounidense que culminó con su captura en Caracas y su posterior traslado a territorio estadounidense.

Según CBS News, la pareja dictatorial fue traslada el sábado por la tarde a la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de Nueva York, y podría comparecer ante un tribunal tan pronto como el lunes.

BREAKING: Venezuelan President Nicolas Maduro arrived in New York after he and his wife were captured during a U.S. strike on Venezuela.



Live updates: https://t.co/5mIIO1Hgjo pic.twitter.com/g4RIqMBGYS — ABC News (@ABC) January 3, 2026

Maduro has arrived at the DEA office in New York. pic.twitter.com/Xpw6LOQal1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 4, 2026

De acuerdo con la cadena, Maduro y Flores fueron detenidos durante la noche en su residencia, llevados inicialmente al buque USS Iwo Jima y luego trasladados por vía aérea a Nueva York para enfrentar cargos criminales. Fuentes citadas por el medio, además, indicaron que ambos serían alojados en el Metropolitan Detention Center, una prisión federal de alta seguridad en Brooklyn que ha albergado a acusados de alto perfil.

La acusación —presentada en el Distrito Sur de Nueva York— imputa al dictador Maduro por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La fiscal general Pam Bondi afirmó que ambos “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”. Las imputaciones retoman y amplían cargos ya formulados en 2020.

En paralelo, otros reportes indicaron que Maduro habría pasado previamente por Guantánamo antes de llegar a Nueva York, y que el proceso judicial se ha acelerado.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump regresará a la Casa Blanca este domingo tras una maratónica jornada. Horas después de la operación, Trump había señalado que Estados Unidos administraría Venezuela de manera temporal y que evaluaría el uso de sus reservas petroleras.

Con el arribo de Maduro y Flores a suelo estadounidense, el futuro político de Venezuela por ahora es incierto, pero todo apunta a que la vicepresidente chavista, Delcy Rodríguez, asumirá el control del país en las próximas horas. Según Trump, Rodríguez habría aceptado trabajar con EEUU para comenzar una transición ordenada del poder. Sin embargo, Rodríguez se mostró desafiante en su primera alocución pública, condenando el ataque de EEUU y pidiendo el retorno de Maduro y Flores a Venezuela.