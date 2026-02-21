Brasil e India acuerdan reforzar la cooperación sobre minerales críticos y tierras raras

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se toma de la mano del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva AFP

Publicado por Diane Hernández 21 de febrero, 2026

El presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi, firmaron este sábado en Nueva Delhi un acuerdo calificado de "pionero" para reforzar la cooperación en minerales críticos y tierras raras, insumos estratégicos para industrias tecnológicas y energéticas.

El entendimiento según informó la AFP, busca impulsar inversiones, exploración, procesamiento y desarrollo de cadenas de suministro resilientes en un contexto de creciente competencia global por estos recursos.

"El acuerdo es un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes", declaró Modi tras la firma. Por su parte, Lula señaló que "ampliar las inversiones y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy", aunque indicó que no se divulgarán por el momento detalles técnicos del texto.

Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, materiales esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares, teléfonos inteligentes, motores aeronáuticos y sistemas de defensa. India, que busca reducir su dependencia de China -principal exportador y actor dominante en la cadena global de suministro- ha intensificado en los últimos años su producción y reciclaje internos, al tiempo que diversifica proveedores.

Además del pacto sobre minerales, ambos gobiernos suscribieron otros nueve acuerdos y memorandos en áreas como cooperación digital y acceso equitativo a medicamentos.

"Brasil es el mayor socio comercial de India en América Latina, y estamos comprometidos en llevar nuestro comercio bilateral por encima de 20.000 millones de dólares en los cinco próximos años", afirmó Modi. "Nuestro comercio no son números, es un símbolo de nuestra confianza mutua", agregó.

Comercio y proyección estratégica

India es actualmente el décimo mercado más importante para las exportaciones brasileñas. En 2025, el intercambio bilateral superó los 15.000 millones de dólares, según datos oficiales citados por la agencia de noticias.

Entre los principales productos que Brasil exporta a India figuran algodón, azúcar, petróleo, aceites vegetales y mineral de hierro, cuya demanda ha aumentado debido al acelerado desarrollo de infraestructura y al crecimiento industrial del país asiático, que aspira a consolidarse como la cuarta economía mundial.

Las empresas brasileñas también han ampliado su presencia en India. En enero, el conglomerado indio Adani Group y la fabricante aeronáutica brasileña Embraer firmaron un acuerdo para la fabricación de helicópteros.

Lula llegó a India el miércoles al frente de una delegación integrada por más de una docena de ministros y numerosos empresarios, con motivo de la cumbre internacional sobre inteligencia artificial AI Impact. En ese foro, defendió la creación de un marco de gobernanza global multilateral e inclusivo para la IA.

Tras su visita a India, el mandatario brasileño viajará a Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse con el presidente Lee Jae-myung y participar en un foro empresarial bilateral.