El compositor de Wicked rechaza participar en el Kennedy Center: "Ya no representa un espacio apolítico"
Stephen Schwartz se suma a otros artistas que se han negado a presentarse en el centro desde que la junta directiva votó el mes pasado para agregar el nombre del presidente Trump.
El compositor de Broadway Stephen Schwartz anunció que no participará en una gala programada en el Kennedy Center para las Artes Escénicas, convirtiéndose en uno de los nombres más reconocidos que han expresado públicamente su rechazo a los recientes cambios en la institución bajo la Administración del presidente Donald Trump.
Schwartz, creador de musicales como Wicked, Godspell y Pippin, comunicó su decisión este viernes en un correo electrónico enviado por su asistente al medio Newsday. En ese mensaje, expresó su desacuerdo con el rumbo actual del Kennedy Center.
"Ya no representa el espacio apolítico para la libre expresión artística que se pretendía que fuera. Ni de broma lo pisaría ahora", dijo.
Una invitación previa a la reorganización
En su declaración, Schwartz señaló que había sido invitado a participar en la gala por Francesca Zambello, directora artística de la Ópera Nacional de Washington, antes de que el presidente Trump impulsara la remoción y el reemplazo de miembros de la junta directiva del Kennedy Center.
Zambello confirmó en una breve entrevista que Schwartz había estado programado desde hacía tiempo para fungir como anfitrión de la gala de la ópera, programada para el 16 de mayo.
La respuesta del Kennedy Center
Desde el liderazgo actual del Kennedy Center, las afirmaciones de Schwartz fueron rechazadas. Roma Daravi, vicepresidente de relaciones públicas de la institución, declaró en un comunicado que Stephen Schwartz nunca fue mencionado ni confirmado oficialmente y que no existió ningún contrato con el actual liderazgo del centro.
En la misma línea, Richard Grenell, presidente del Kennedy Center, escribió en redes sociales que los reportes sobre Schwartz eran “totalmente falsos”. Afirmó que el compositor nunca firmó un contrato y que él no mantuvo ninguna conversación relacionada con Schwartz desde que asumió la presidencia del centro.
Un contexto de cancelaciones selectivas
El Kennedy Center continúa adelante con su programación bajo el nuevo liderazgo, mientras algunas figuras del ámbito artístico optan por retirarse de manera voluntaria.