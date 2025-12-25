El Kennedy Center cancela la actuación de jazz de Nochebuena después de que el anfitrión se retirara por el cambio de nombre

Publicado por Misty Severi 25 de diciembre, 2025

El Centro Kennedy canceló el miércoles su concierto anual de Nochebuena después de que el anfitrión del programa se echara atrás por oponerse a que la junta directiva del centro añadiera el nombre del presidente Donald Trump al recinto.

La junta directiva tomó la semana pasada la decisión de rebautizar el emblemático centro de artes escénicas como "Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts". El nuevo nombre ya se ha colocado en la fachada del recinto.

El presentador del concierto, el músico Chuck Redd, citó el cambio de nombre como la razón por la que no haría el espectáculo en una declaración a la Associated Press.

"Cuando vi el cambio de nombre en la página web del Centro Kennedy y horas después en el edificio, opté por cancelar nuestro concierto", dijo Redd al medio en un correo electrónico.

El Centro Kennedy no ha hecho ningún comentario sobre la cancelación, pero el concierto figuraba como "cancelado" en su página web a primera hora del miércoles. El concierto ha sido un elemento básico de las fiestas en el lugar durante dos décadas.

Redd no es la primera persona que cancela su evento por la implicación de Trump. El icono de Broadway Lin-Manuel Miranda canceló una producción prevista de su gran éxito de Broadway, "Hamilton", en el icónico lugar en marzo debido al presidente.

Misty Severi es periodista de Just The News.





