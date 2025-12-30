Varios artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado en honor a Trump
"Los artistas que ahora cancelan espectáculos fueron contratados por la anterior dirección de extrema izquierda", declaró Richard Grenell, presidente de la institución.
Varios artistas cancelaron sus presentaciones en el Kennedy Center, que fue rebautizado el 18 de diciembre como Trump-Kennedy Center por su junta directiva, integrada por allegados al presidente.
Músicos que debían tocar a fin de año anunciaron la cancelación de sus funciones, lo que provocó el enfado de Richard Grenell, presidente de la institución.
"Los artistas que ahora cancelan espectáculos fueron contratados por la anterior dirección de extrema izquierda", escribió el lunes por la noche en X, calificándolos de "activistas".
"Sus acciones demuestran que el equipo anterior estaba más preocupado por contratar a activistas políticos de extrema izquierda que a artistas dispuestos a actuar para todo el mundo independientemente de sus creencias políticas. Boicotear las Artes para demostrar que apoyas las Artes es una forma de síndrome de enajenación", expresó Grenell.
"Las artes son para todos y a la izquierda le enfurece eso", añadió.
Artistas de izquierda cancelan sus shows
Para The Cookers, un grupo de jazz que decidió cancelar su concierto del 31 de diciembre, "el jazz nació de la lucha y de una obstinación incansable por la libertad: libertad de pensamiento, de expresión", según indicó en un comunicado.
"No le damos la espalda a nuestro público y queremos asegurarnos de que, cuando volvamos al escenario, la sala pueda celebrar la presencia total de la música y de todos quienes la hacen", indicó el texto recogido por AFP.
La compañía de danza Doug Varone and Dancers, cuya presentación en Washington estaba prevista para abril de 2026, también anuló sus funciones.
"A raíz de la última decisión de Donald Trump de renombrar la sala en su honor, ya no podemos permitirnos, ni pedirle a nuestro público, poner un pie en esta institución antaño prestigiosa", señaló el lunes en Instagram.
Un voto unánime por el gran trabajo de Trump
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la junta directiva del centro había "votado por unanimidad" el cambio.
La decisión se tomó "debido al increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también en lo financiero y en su reputación", declaró Leavitt en un mensaje en X.
El centro cultural, un imponente edificio blanco ubicado a orillas del río Potomac lleva el nombre del presidente demócrata John F. Kennedy, asesinado en 1963. Inaugurado en 1971, la estructura alberga una ópera, un teatro y una orquesta sinfónica.