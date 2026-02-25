NBA: el equipo de Harden se impone a los Knicks; Kuminga y Murray tienen su estreno

El escolta de los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez 25 de febrero, 2026

Los Cleveland Cavaliers se impusieron con solvencia este martes a los New York Knicks en un enfrentamiento entre aspirantes del Este, mientras Dejounte Murray tuvo su primer partido de la temporada y Jonathan Kuminga brilló en su debut con Atlanta.

Estas fueron algunas de las escenas más destacadas de la jornada en la NBA.

Cleveland alcanza a Nueva York en la clasificación

En Cleveland, los Cavaliers continúan en ascenso guiados por el recién incorporado James Harden, otra vez determinante en la victoria por 109-94 frente a los Knicks.

El veterano escolta firmó 20 puntos, incluidos cuatro triples, en una noche en la que Cleveland controló el partido desde el arranque.

Donovan Mitchell aportó 23 unidades y Jarrett Allen añadió 19 puntos y 10 rebotes.

Gracias al peso ofensivo y la experiencia de Harden, de 36 años, los Cavs han ganado seis de sus últimos siete encuentros y este martes alcanzaron a los Knicks en la tabla, donde ambos ocupan el tercer puesto del Este con un registro de 37-22.

“Estamos trabajando para construir algo especial, y cada juego es una oportunidad para mejorar”, señaló Harden. “Hoy dimos un buen paso”.

Nueva York, en cambio, profundizó su irregularidad con cuatro derrotas en sus últimos ocho compromisos. En Cleveland se toparon con la sólida defensa interior liderada por Allen y Evan Mobley, especialmente en un tercer cuarto en el que solo pudieron anotar 11 puntos.

Jalen Brunson terminó con 20 puntos, aunque con una discreta serie de 6 de 19 en tiros de campo, mientras Karl-Anthony Towns sumó 14 unidades.

El mejor momento de Kuminga

Después de un mes fuera por lesión, el congoleño Jonathan Kuminga debutó con el uniforme de los Atlanta Hawks en la victoria por 119-98 frente a los Washington Wizards.

En apenas 24 minutos en cancha, Kuminga aportó 27 puntos —su mejor marca de la temporada— además de 7 rebotes y 4 asistencias saliendo desde el banquillo.

El alero de 23 años busca reivindicarse tras abandonar este mes a los Golden State Warriors, equipo en el que pasó cinco campañas sin lograr la plena confianza de Steve Kerr.

Otro regreso destacado del martes fue el de Dejounte Murray, figura de los New Orleans Pelicans, quien disputó sus primeros minutos del año 13 meses después de romperse el tendón de Aquiles. El base All-Star, de 29 años, volvió como titular y sumó 13 puntos en 25 minutos en el triunfo por 113-109 ante los Warriors, que continúan sin recuperar a Stephen Curry.

Los 200 triples conseguidos en menos tiempo

Otro de los focos del martes fue Kon Knueppel, novato de los Charlotte Hornets, quien se convirtió en el jugador que alcanzó más rápido los 200 triples en la historia de la NBA.

El escolta de 20 años llegó a esa cifra en apenas 58 partidos, con un promedio de 3,5 triples por encuentro. Elegido en el cuarto puesto del último Draft, Knueppel anotó 3 triples y terminó con 21 puntos en la victoria de los Hornets por 131-99 sobre los Chicago Bulls.