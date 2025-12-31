Apoyo bipartidista: la gran mayoría de los estadounidenses está a favor del derrocamiento de Nicolás Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de diciembre, 2025

Los estadounidenses, de manera transversal, están respaldando el endurecimiento de la presión de Washington frente al régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con una encuesta de The Harris Poll y HarrisX, una amplia mayoría de los votantes estadounidenses, entre el 60% y 70%, sin distinción partidaria, considera que el líder chavista gobierna una dictadura, lo percibe como un enemigo del país y respalda medidas que van desde su remoción del poder hasta su arresto y traslado a EEUU para enfrentar la justicia.

Los datos forman parte de una encuesta nacional realizada a comienzos de diciembre entre más de 2.200 votantes registrados, con ponderación demográfica y un margen de error cercano a los dos puntos. Según los datos arrojados, el 75% de los consultados cree que Venezuela es una dictadura, mientras que el 74% considera al régimen de Maduro un enemigo de Estados Unidos. La percepción trasciende líneas partidarias y se consolida como una cuestión de seguridad nacional.

El respaldo de los estadounidenses se vuelve aún más contundente cuando se pregunta por acciones concretas. El 64% apoya que Maduro sea removido del poder, pero ese porcentaje asciende al 85% cuando se incorpora el contexto de las acusaciones por narcoterrorismo, el colapso económico de Venezuela y la inmigración masiva. Además, el 76% respalda su arresto y traslado a Estados Unidos para enfrentar un juicio, y dos tercios de los votantes consideran que su remoción está en el interés nacional estadounidense.

La encuesta también arroja una percepción extendida de ilegitimidad interna. El 62% de los estadounidenses cree que Maduro no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano, y el 68% estima que la mayoría de los venezolanos celebraría su arresto o salida del poder.

El vínculo entre el régimen venezolano y el crimen organizado, tal y como ha denunciado Washington en los últimos meses, también es un asunto que genera consenso entre los estadounidenses. El 71% de los encuestados cree que el régimen de Maduro apoya cárteles y actividades ilícitas, mientras que el 65% sostiene que participa directamente en el narcotráfico. En paralelo, el 64% considera que Venezuela es aliada de China y Rusia, reforzando la idea de un régimen alineado con potencias rivales de Washington y financiado por actividades criminales.

Ante este contexto, el 67% de los estadounidenses apoya que EEUU destruya embarcaciones que transportan drogas desde Sudamérica, y el 63% considera que esos ataques son contra objetivos legítimos, un dato que representa un respaldo claro al presidente Donald Trump en su esfuerzo por golpear a los cárteles.

Ese apoyo coincide con una intensificación real de las operaciones en el Caribe y el Pacífico. En total, desde el 2 de septiembre, Estados Unidos destruyó al menos 31 embarcaciones en 27 ataques contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales. Al menos 107 personas fueron dadas de baja en estas operaciones, que Washington presenta como parte de su campaña contra el tráfico de drogas.

El ataque más reciente, ejecutado a pocos días de cerrar 2025, dejó dos personas muertas tras una acción del Comando Sur en el Pacífico oriental. La escalada, sin embargo, ha generado cuestionamientos por la ausencia de procedimientos judiciales y por no existir una declaración formal de guerra del Congreso. No obstante, según la encuesta, los ataques siguen contando con respaldo mayoritario en la opinión pública estadounidense.

En los últimos días, además, se descubrió que EEUU está intensificando su presión contra Maduro más allá del mar Caribe. El presidente Trump —en una entrevista radial primero y una conferencia de prensa después— confirmó esta semana un ataque contra una zona portuaria en Venezuela utilizada para cargar drogas en barcos, al que describió como una operación que provocó una “gran explosión”.

Trump no dio detalles sobre el lugar exacto ni el alcance de la acción. No obstante, CNN, citando fuentes de la Administración, vinculó a la CIA con la operación y situó el ataque con drones a principios de diciembre, mientras que el propio mandatario dio a entender que se trató de una operación reciente, en los días de Navidad, lo que abre la posibilidad de que otros ataques similares hayan pasado desapercibidos.

A todo ello se suma la ofensiva sobre el flujo petrolero venezolano. En las últimas tres semanas Estados Unidos incautó un petrolero sancionado que transportaba crudo desde Venezuela hacia Asia, interceptó otro buque no sometido a sanciones e intentó abordar un tercer petrolero que se dirigía a las costas venezolanas para cargar crudo. Las maniobras buscan asfixiar las fuentes de financiamiento del chavismo y reforzar el cerco económico, que ya está rindiendo frutos.

El endurecimiento de la presión contra Maduro se produce en un contexto político interno relativamente favorable. Según The Harris Poll y HarrisX, Trump muestra una leve recuperación en la aprobación su trabajo y mejores evaluaciones en áreas como crimen e inmigración, temas directamente vinculados al enfoque de seguridad nacional sobre el tema Venezuela.