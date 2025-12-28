Trump afirma en una entrevista radial que EEUU destruyó una instalación de narcotráfico en Venezuela

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de diciembre, 2025

En una sorprendente y desapercibida entrevista radial con el multimillonario John Catsimatidis y la presentadora Rita Cosby, el presidente Donald Trump confirmó que EEUU destruyó una instalación del narcotráfico en Venezuela.

“Acabamos de destruir —no sé si leíste o viste— una gran planta, una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos. Les golpeamos muy fuerte”, dijo Trump sin dar mayores detalles.

Hasta el momento, las palabras del presidente son las únicas sobre el presunto ataque estadounidense. Ninguna otra agencia o funcionario de la Administración habló sobre el asunto o anunció la operación. Tampoco se registraron coberturas coincidentes en otros medios internacionales ni locales.

En la madrugada del 24 de diciembre, sin embargo, sí se reportó una explosión en Venezuela. El hecho ocurrió en San Francisco, estado Zulia, en un edificio perteneciente a Primazol, una fábrica de productos químicos. Hasta ahora, no existe ningún indicio que permita vincular ese incidente con las declaraciones de Trump ni con una operación militar estadounidense.

De confirmarse el ataque, sería la primera operación terrestre contra el narcotráfico, marcando el inicio de la ya famosa y esperada ‘fase II’ de la lucha estadounidense contra el narcoterrorismo en la región.

Las palabras del presidente, además, se producen en un contexto de intensificación de la presión de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, al que Trump ha calificado reiteradamente como una “organización terrorista” y una amenaza directa para Estados Unidos.

En los últimos meses, su Administración designó al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles —estructura que Washington vincula al círculo de poder y militar chavista— como organizaciones terroristas.

EEUU también elevó a $50.000.000 la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, quien enfrenta cargos en tribunales federales estadounidenses por narcotráfico y conspiración narcoterrorista. Además, el mandatario ha denunciado que el líder chavista “robó” las elecciones del 28 de julio de 2024, calificándolo como un gobernante ilegítimo.

Estas declaraciones se enmarcan, además, en una campaña militar más amplia de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde fuerzas estadounidenses han ejecutado ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico internacional, bajo el argumento de combatir a “narcoterroristas” que abastecen de drogas al mercado estadounidense.

Anteriormente, el mismo Trump había anunciado que EEUU comenzaría a atacar laboratorios de droga de forma terrestre, amenazando directamente a los cárteles de droga vinculados a Maduro y al resto de organizaciones narcoterroristas de la región. Sin embargo, hasta ahora, el asunto permanece sin confirmación independiente.