Narcotraficante ecuatoriano y exconvicto en EEUU: revelan los antecedentes de uno de los sobrevivientes de los bombardeos en el Caribe

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de diciembre, 2025

Los antecedentes de uno de los pocos sobrevivientes a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe salieron a la luz este fin de semana, arrojando un poco más de precisión sobre la estrategia militar impulsada por la Administración del presidente Donald Trump contra las redes del crimen organizado en alta mar.

Según una investigación del Washington Post, uno de los rescatados tras uno de los bombardeos del 16 de octubre contra una embarcación semisumergible fue Andrés Fernando Tufiño Chila, ciudadano ecuatoriano con antecedentes penales en Estados Unidos, donde en 2021 se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y cumplió más de tres años de prisión antes de ser deportado a Ecuador, donde fue liberado y, finalmente, volvió a traficar droga.

El ataque formó parte de una ofensiva militar lanzada desde septiembre por Washington contra lo que la Casa Blanca define como “narcoterroristas”, en el marco de una política que equipara a los cárteles de la droga con organizaciones terroristas internacionales. El propio Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el secretario de Estado, Marco Rubio, han defendido públicamente los ataques como una respuesta a lo que consideran una amenaza “existencial” para Estados Unidos por el tráfico de drogas.

El caso de Tufiño Chila, cuyos familiares provocaron revuelo ante la prensa tras denunciar que él no estaba involucrado en el tráfico de drogas, expuso que los ataques estadounidenses apuntaban contra personas dedicadas al narcotráfico.

Sin embargo, a pesar de los antecedentes de Tufiño Chila, expertos al WaPo denunciaron que, pese a haber sobrevivido al ataque y haber sido descrito por el presidente como un “narcoterrorista”, el sobreviviente fue repatriado a Ecuador sin que las fuerzas estadounidenses entregaran pruebas materiales que permitieran su detención o procesamiento judicial.

De hecho, en cuestión de horas, el sobreviviente quedó en libertad. Esto sigue generando dudas sobre la legalidad de los ataques, muy cuestionados por los demócratas y expertos que afirman que los hundimientos están incumpliendo el derecho internacional.

Si bien algunos expertos indican que los ataques letales, al no derivar en arrestos ni procesos judiciales, están impidiendo avanzar en investigaciones más amplias contra las estructuras criminales y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional, funcionarios estadounidenses tienen claro que el método antiguo para enfrentarse al narcotráfico no estaba funcionando y esta es una manera mucho más clara de establecer un efecto disuasorio.

El Pentágono, incluso, comentó al WaPo que el reportaje confirma lo que han dicho las autoridades: los tripulantes de estas embarcaciones no son simples pesqueros, sino narcotraficantes.

“Hemos dicho de manera consistente que nuestra inteligencia confirmó que estas embarcaciones traficaban narcóticos con destino a Estados Unidos”, escribió el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell. “Esa misma inteligencia también confirma que las personas involucradas en estas operaciones eran o son narcoterroristas, y mantenemos esa evaluación”.