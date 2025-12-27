Kash Patel confirma el cierre definitivo del edificio J. Edgar Hoover, histórica sede del FBI

Publicado por Joaquín Núñez 26 de diciembre, 2025

Kash Patel confirmó el cierre definitivo del edificio J. Edgar Hoover, actual sede del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Un día después de Navidad, el director del organismo aseguró que la decisión busca ahorrarles dinero a los contribuyentes y seguir modernizando a la principal agencia de investigación y seguridad nacional del Gobierno federal.

Según confirmó el director el organismo en su cuenta de X, las instalaciones se trasladarán al complejo de edificios Ronald Reagan, donde ya funcionan diversas agencias federales. Entre ellas están el Departamento de Comercio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Museo Nacional de los Niños.

Patel, quien ya había adelantado sus intenciones en mayo, afirmó que el cierre definitivo fue trabajado de forma conjunta con Donald Trump y los miembros del Congreso. El cambio trasladará a la plantilla a "unas instalaciones seguras y modernas".

"Cuando llegamos, los contribuyentes estaban a punto de tener que pagar casi 5.000 millones de dólares por una nueva sede que no se inauguraría hasta 2035. Descartamos ese plan. En su lugar, seleccionamos el edificio Reagan, ya existente, lo que supuso un ahorro de miles de millones y permitió que la transición comenzara de inmediato, con las mejoras de seguridad e infraestructura necesarias ya en marcha", escribió Patel.

"Esta decisión destina los recursos a donde deben estar: defender la patria, acabar con los delitos violentos y proteger la seguridad nacional. Proporciona mejores herramientas para el personal actual del FBI a una fracción del coste. El edificio Hoover se cerrará definitivamente", sentenció Patel.

Además de la sede, el FBI también recibirá el 2026 con un cambio de subdirector, dado que Dan Bongino anunció a mediados de diciembre que dejaría su puesto en enero. Si bien todavía no han trascendido las opciones que maneja el presidente Trump para reemplazarlo, el nombre de Andrew Bailey, ex fiscal general de Misuri y actual subdirector junto con Bongino, es una de las opciones probables.