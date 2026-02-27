Trump expresa frustración por las conversaciones con Irán, pero no define una acción militar

Publicado por Sabrina Martin 27 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que no está conforme con la manera en que Irán está conduciendo las negociaciones con Estados Unidos. En declaraciones a la prensa, sostuvo que Teherán no ha mostrado disposición a ofrecer lo que Washington considera necesario y adelantó que se celebrarán nuevas conversaciones en las próximas horas.

“No me gusta que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. No me entusiasma eso. Ya veremos qué pasa (…) Hoy tendremos algunas charlas adicionales. Pero no, no estoy contento con cómo van ellos”, declaró el mandatario.

Pese a su inconformidad, Trump evitó anticipar conclusiones y subrayó que evaluará los próximos pasos en función de cómo evolucionen los contactos diplomáticos.

Sus comentarios se producen en medio de una creciente expectativa sobre una posible escalada en Medio Oriente. El presidente confirmó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre un eventual ataque contra Irán, una opción que ha sido objeto de especulación en los últimos días.

Plazo y advertencia nuclear Las tensiones han aumentado pese a que continúan las negociaciones. El 19 de febrero, Trump fijó a Irán un plazo aproximado de 10 a 15 días para avanzar hacia un acuerdo. Durante su más reciente discurso sobre el Estado de la Unión reiteró que su prioridad es impedir que Teherán obtenga un arma nuclear y sostuvo que esa urgencia está respaldada por la capacidad de acción de Estados Unidos.

El mandatario afirmó que, aunque Irán ha manifestado interés en alcanzar un entendimiento, su Gobierno aún no ha escuchado un compromiso explícito de que nunca desarrollará un arma nuclear. En distintas ocasiones ha advertido que la ausencia de un acuerdo conllevaría consecuencias graves.

Riesgos y precedentes



Trump reconoció que cualquier acción militar implica riesgos, incluida la posibilidad de un conflicto prolongado en la región. Indicó que en escenarios de guerra siempre existe incertidumbre sobre los resultados, tanto favorables como adversos.

El presidente defendió además el historial de su Administración frente a Irán. Recordó operaciones ejecutadas durante sus mandatos, entre ellas la que resultó en la muerte del general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También mencionó la denominada Operación Martillo de Medianoche realizada el verano pasado, asegurando que hasta ahora esas decisiones han producido resultados positivos.

Rubio designa a Irán por detenciones injustas

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en X que designó a Irán como “Estado Patrocinador de Detenciones Injustas”. Según explicó, la medida responde a lo que describió como décadas de detenciones de ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades por parte del régimen iraní con fines de presión política.

Rubio sostuvo que Irán debe poner fin a esa práctica y liberar de inmediato a todos los estadounidenses que, según afirmó, permanecen detenidos injustamente.