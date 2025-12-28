Trump celebró un histórico descenso en la delincuencia y lo relacionó con el cierre de la frontera sur

Publicado por Joaquín Núñez 27 de diciembre, 2025

Donald Trump celebró el descenso en la delincuencia desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente hizo eco de una estadística publicada por Jeff Asher, experto en estadísticas sobre delincuencia, que muestra que los asesinatos en los Estados Unidos llegaron a su punto más bajo desde 2006.

El Índice de Delitos en Tiempo Real, que compila datos de 570 agencias policiales, evidenció una baja significativa de los principales delitos, en comparación con el 2024: robo de vehículos a motor (23,2%), asesinato (19,8%), robo violento (18,3%), robo con allanamiento de hogar (14,8%), delitos contra la propiedad (12,3%), delitos violentos (10,2%), violación (8,9%), robo (8,7%) y agresión con agravante (7,5%).

"La delincuencia en Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo jamás registrado. Gran parte de ello se debe al éxito de la operación fronteriza más exitosa de la historia en la frontera sur. Además, hoy en día hay más personas trabajando en Estados Unidos que nunca antes. ¡MAGA!", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

El presidente subrayó su agenda de seguridad fronteriza como la principal causa del descenso en los delitos citados. En efecto, la frontera sur fue uno de los puntos de campaña principales en las elecciones presidenciales de 2024.

Desde enero de este año, Trump elaboró una estrategia de seguridad junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el 'zar fronterizo', Tom Homan. Entre otras cosas, la implementación de un programa de deportación masiva, la declaración de emergencia en la frontera sur, el regreso de la política Remain in Mexico y la firma de la Ley Laken Riley, que requiere la detención sin fianza de inmigrantes indocumentados acusados o implicados en delitos graves.

Recientemente, The Washington Examiner informó que aproximadamente el 70% de los inmigrantes ilegales arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo la segunda Administración de Trump habían sido condenados o enfrentaban cargos por delitos penales.