La Casa Blanca lanzó un programa para transformar la salud rural de 50.000 millones de dólares

Publicado por Joaquín Núñez 29 de diciembre, 2025

La Administración Trump anunció el lanzamiento del Programa de Transformación de la Salud Rural (RHT) de 50.000 millones de dólares. La medida estaba incluido en el 'Big Beautiful Bill', ahora también llamado Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio. La Casa Blanca destacó el RHT como un lanzamiento "sin precedentes".

El plan, que promete transformar la salud de las comunidades rurales a lo largo y ancho del país, funcionará de la siguiente manera: el Gobierno federal enviará dinero a los estados, que previamente presentaron un plan de transformación de la salud rural, para así invertirlo en las comunidades de forma eficiente.

Según informaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el presupuesto total de 50.000 millones de dólares se distribuirá durante cinco años, entre 2026 y 2030, con 10.000 millones disponibles como mínimo cada año. En 2026, los estados obtendrán los primeros desembolsos que promedian alrededor de 200 millones por estado.

Además, el esquema de distribución de los fondos tiene una porción variable. Por un lado, el 50% de los 10.000 millones anuales se divide por igual entre todos los estados aprobados, asegurando una base mínima para cada uno. Sin embargo, el otro 50% restante se asigna según criterios específicos, como la cantidad de población rural, el número y necesidades de instalaciones de salud rurales, las políticas estatales que mejoran el acceso y calidad de la atención, y el potencial impacto de las iniciativas propuestas por cada estado.

En conjunto, estos fondos le permitirán a los estados mejorar el acceso a servicios de salud en comunidades rurales, fortalecer la fuerza laboral médica en áreas rurales, modernizar tecnología y equipamiento, implementar formas de pago más accesibles y retener un personal sanitario altamente calificado.

"Hoy es un día extraordinario para la salud rural en Estados Unidos. Gracias a la inversión aprobada por el Congreso y al liderazgo del presidente Trump, los estados están dando un paso adelante con planes audaces y creativos para ampliar el acceso rural, fortalecer su fuerza laboral, modernizar la atención médica y apoyar a las comunidades que mantienen en funcionamiento a nuestra nación", celebró el administrador de los CMS, Mehmet Oz.

"Más de 60 millones de estadounidenses que viven en zonas rurales tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones a una atención sanitaria de calidad. Esta inversión histórica permite a los hospitales, clínicas y trabajadores sanitarios locales controlar la atención sanitaria de sus comunidades. Gracias al liderazgo del presidente Trump, los estadounidenses que viven en zonas rurales ahora tendrán una atención sanitaria asequible cerca de sus hogares, sin obstáculos burocráticos", añadió el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr.

En cuanto al dinero recibido, estos serán los cinco estados más favorecidos en 2026: Texas (281,3 millones de dólares), Alaska (272,2 millones), Oklahoma (223,5 millones), Kansas (221,9 millones) y Georgia (218,9 millones). El monto incluye la parte igualitaria del financiamiento y la porción extra asignada por los factores ya mencionados por los CMS.