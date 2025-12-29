Trump critica el presunto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

Publicado por Carlos Dominguez 29 de diciembre, 2025

(AFP) El presidente Donald Trump criticó el lunes un presunto ataque con drones de Ucrania contra una residencia del líder ruso Vladimir Putin, que Kiev niega, por considerarlo inapropiado en medio de conversaciones para poner fin a la guerra.

"¿Sabes quién me lo dijo? El presidente Putin, temprano por la mañana; dijo que había sido atacado. No está bien", declaró Trump a periodistas en su residencia de Mar‑a‑Lago, en Florida, mientras recibía al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Añadió que estaba "muy enfadado por ello".

"Es un periodo delicado. Este no es el momento adecuado. Una cosa es ser ofensivo porque ellos son ofensivos. Otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso", dijo el presidente.

Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia del presidente Vladimir Putin y anunció que "revisará" su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque.

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó por la noche 91 drones contra la "residencia oficial" del autócrata ruso en la región de Nóvgorod. No obstante, aseguró que todos los aparatos fueron derribados por la defensa aérea.

Este ataque, prosiguió, "se llevó a cabo en plena fase de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto ucraniano y no quedará sin respuesta".

El dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció inmediatamente una "mentira" de Moscú que, según dijo, busca preparar el terreno para llevar a cabo nuevos ataques contra Kiev y "minar" los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de 2022.

"Aún otra mentira de la Federación de Rusia", denunció el mandatario ucraniano durante un intercambio virtual con periodistas. "Ellos (Rusia) no quieren que termine la guerra", zanjó.

Estas acusaciones siembran dudas sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan desde noviembre para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump habla con Putin

Paralelamente, Putin mantuvo el lunes una conversación telefónica con el presidente Trump para intercambiar impresiones sobre los avances de las negociaciones, tras la reunión del domingo en Florida entre Trump y Zelenski. La conversación fue "positiva", indicó la Casa Blanca.

Sin embargo, según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a su homólogo estadounidense que la posición de Rusia sobre "ciertos acuerdos alcanzados en la fase anterior" y sobre las soluciones planteadas sería "reexaminada" tras el "ataque terrorista" de Kiev.