Rusia lanza un duro ataque contra Kiev: al menos 1 muerto y 32 heridos

Rusia lanzó un duro ataque contra Ucrania en la madrugada del sábado 27 de diciembre. De acuerdo con las autoridades de Kiev, foco de los misiles y las explosiones, el resultado fue un muerto y al menos 32 heridos, incluidos dos niños.

De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó en total 519 drones y 40 misiles durante la noche, focalizando el ataque en la infraestructura energética y civil de la ciudad.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, condenó el ataque durante su visita a Canadá: "Este ataque es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos por la paz. Demuestra claramente que (el presidente ruso Vladimir) Putin no quiere la paz". El líder ucraniano viajó recientemente a Halifax, Nueva Escocia, para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Durante su encuentro, Carney anunció 2.500 millones de dólares adicionales en ayuda económica para Ucrania.

El ataque ruso duró al menos diez horas, lo que lo convirtió en uno de los más largos del año. En medio de las heladas temperaturas de Europa del Este, Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, declaró que más de 2.600 edificios residenciales se encuentran actualmente sin calefacción, así como 187 escuelas infantiles y 138 escuelas.

Los ataques llegaron apenas días después de que Zelenski anunciara que se reunirá próximamente con Donald Trump. "Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo", anunció en su cuenta de X.

El anuncio se produjo después de la última ronda de negociaciones entre Washington DC y Kiev, la cual terminó con un la redacción de un plan actualizado de 20 puntos (impulsado por Zelenski) para poner fin a la guerra.