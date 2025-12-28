“Creo que lo vamos a lograr”: Trump y Zelenski se muestran optimistas sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia

Trump y Zelenski llegan a una conferencia de prensa tras las conversaciones en Mar-a-Lago AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostraron optimistas este domingo tras reunirse en Florida y aseguraron que un eventual acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia se encuentra en una fase avanzada, aunque admitieron que persisten puntos sensibles por resolver.

Tras el encuentro, Trump afirmó en una conferencia de prensa que las negociaciones avanzaron de forma significativa, aunque evitó fijar plazos definitivos. “Creo que lo vamos a lograr”, dijo el mandatario estadounidense. “No quiero decir cuándo, pero creo que lo vamos a lograr”.

Previamente, había reconocido que todavía existen “una o dos cuestiones muy espinosas, muy difíciles”, pero sostuvo que “estamos haciendo muchos progresos”.

Zelenski, quien ha tenido una relación complicada con Trump, coincidió con ese tono y calificó la reunión como positiva.

“Tuvimos una discusión realmente excelente”, dijo a los periodistas tras el encuentro. “Discutimos todos los aspectos del marco de paz”.

El mandatario ucraniano añadió que, en términos generales, el acuerdo estaría consensuado en un 90% aproximadamente y que las garantías de seguridad para Ucrania por parte de Estados Unidos, Europa y Kiev están “casi acordadas”.

Uno de los principales puntos de fricción sigue siendo el territorio. Consultado sobre las cuestiones más complejas, Trump señaló que el problema central es “la tierra”, en referencia a las regiones ocupadas por Rusia en el este de Ucrania. “Parte de esa tierra ha sido tomada. Parte de esa tierra quizá esté en disputa”, afirmó.

Tras la reunión, Trump y Zelenski también mantuvieron conversaciones con líderes europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que hubo “buenos avances” y subrayó que cualquier acuerdo deberá incluir “garantías de seguridad férreas desde el primer día”.

El encuentro se produjo en un contexto de fuerte tensión militar. Apenas un día antes, Rusia lanzó un ataque masivo contra Kiev con drones y misiles, que dejó víctimas fatales y decenas de heridos. Zelenski denunció que Moscú ha rechazado incluso propuestas de alto el fuego navideño y pidió aumentar la presión internacional sobre el Kremlin.

Horas antes de la reunión, Trump reveló que habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, conversación que describió como “buena y muy productiva”. Según el mandatario estadounidense, su mensaje fue directo: “Tienen que llegar a un acuerdo. Ha muerto demasiada gente”.

Aunque aún no hay un texto final cerrado, ambos líderes coincidieron en que el proceso se encuentra en una etapa decisiva y que, pese a los obstáculos pendientes, existe una ventana real para alcanzar un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra.