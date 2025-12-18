Los republicanos del Congreso quedan satisfechos con las explicaciones del Pentágono sobre el primer ataque militar en el Caribe contra las narcolanchas

Explosión de una narcolancha en el Caribe Captura de pantalla / 'X' / Secretary of War Pete Hegseth

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de diciembre, 2025

Los principales legisladores republicanos que supervisan e investigan a las Fuerzas Armadas expresaron su conformidad con las explicaciones entregadas por el Pentágono sobre un controvertido ataque militar estadounidense contra una embarcación narcoterrorista en el mar Caribe, luego de revisar imágenes clasificadas de la operación.

En contraste, los congresistas demócratas siguen arguyendo que el ataque posterior al hundimiento de la embarcación, ocurrido el pasado 2 de septiembre, podría haber sido ilegal y reclamaron mayor transparencia del Departamento de Guerra.

El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers (R-AL), uno de los republicanos que impulsó la investigación sobre el ataque, dio por concluida la pesquisa legislativa tras una sesión informativa clasificada encabezada por el almirante Frank M. Bradley.

Según afirmó el líder republicano, no habrá nuevas audiencias ni pedidos adicionales de información sobre este asunto.

“Estoy satisfecho de que todos hayan respondido todas las preguntas y también estoy satisfecho de que se siguió un proceso legal”, dijo. “Mi comité ya terminó”.

El ataque del 2 de septiembre generó polémica porque, inicialmente, dejó sobrevivientes, pero luego se ordenó un segundo bombardeo que provocó la muerte de dos de ellos, lo que desató cuestionamientos sobre la legalidad de la operación y el alcance de las facultades del Ejecutivo para ordenar los hundimientos de narcolanchas.

Tras ver el video del ataque, otros republicanos señalaron que el proceso de toma de decisiones cumplió con los estándares legales vigentes. Por ejemplo, el congresista Don Bacon (R-NE), aseguró que quedó conforme con la inteligencia y la justificación legal presentadas por el Departamento de Guerra.

“Hay reglas de enfrentamiento estrictas”, comentó el legislador. “Procedimientos estrictos y criterios que deben cumplirse. Y creo que los siguieron”.

Los comentarios de los congresistas se produjeron en una jornada clave, coincidente con el debate y la votación de la resolución sobre los Poderes de Guerra vinculada a Venezuela, una iniciativa impulsada por los demócratas para frenar los ataques contra embarcaciones del narcotráfico. La propuesta fue rechazada por un estrecho margen —213 votos en contra y 211 a favor—, con nueve miembros del Congreso ausentes.

🚨 BREAKING | The House rejects the initiative promoted by Democrats to prevent the Trump administration's policies against narco-terrorism pic.twitter.com/9HgtZE16FL — VOZ (@Voz_US) December 17, 2025

A pesar de que los republicanos del comité se mostraron mayormente satisfechos con las explicaciones del almirante Bradley, los demócratas insisten en que el segundo ataque fue ilegal.

“No vi ninguna justificación para que se realizara un segundo ataque, y creo que fue una violación de la ley", dijo Jason Crow (D-CO) tras revisar el material visual proporcionado.

Mientras los demócratas y republicanos siguen discutiendo la legalidad de los ataques, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, descartó la difusión amplia del video del ataque del 2 de septiembre, alegando riesgos para la seguridad operativa. El anuncio de Hegseth volvió a tensar el debate sobre los poderes de guerra y el control del Congreso.