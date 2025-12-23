“Flota Dorada”: Trump presenta una nueva generación de grandes buques de guerra mientras lanza amenazas contra Maduro y Petro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este lunes el lanzamiento de la “Flota Dorada”, un ambicioso plan de reconstrucción naval que contempla la incorporación de grandes buques de guerra —incluidos nuevos acorazados— mientras refuerza una estrategia de presión militar y económica contra el régimen de Nicolás Maduro y las redes del narcotráfico en el Caribe y América Latina.

Desde su residencia de Mar-a-Lago, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan, Trump confirmó que aprobó los planes para construir al menos dos “acorazados muy grandes”, como parte de una flota que podría escalar hasta 20 o 25 unidades en los próximos años. Según el mandatario republicanos, estos buques serán plataformas fuertemente armadas, combinando misiles avanzados con artillería naval tradicional, y estarán diseñados para ejercer supremacía marítima a gran escala.

Asimismo, Trump sostuvo que los buques serán “100 veces más poderosos que cualquier acorazado jamás construido” y confirmó que la Marina comenzará de inmediato el proceso de adquisición.

En las imágenes mostradas en la presentación detrás del presidente se pudo apreciar dos de los nuevos barcos: una “clase Trump” y otro buque denominado USS Defiant.

“No hemos construido un acorazado desde 1994. Estos buques de vanguardia serán algunos de los más letales en la guerra de superficie… aparte de nuestros submarinos”, dijo Trump

Durante la rueda de prensa posterior al anuncio, Trump fue consultado sobre temas militares, incluyendo la campaña de presión política, militar y legal contra el dictador chavista Nicolás Maduro y la postura de Estados Unidos frente al régimen venezolano.

“Venezuela le hizo cosas terribles a Estados Unidos... enviaron a sus criminales, enviaron a sus prisioneros, enviaron a sus narcotraficantes... y nosotros simplemente los dejamos entrar porque estábamos gobernados por un presidente estúpido, pero ya no tenemos un presidente estúpido”, dijo Trump sobre la dictadura chavista.

Consultado sobre si su objetivo es sacar a Maduro del poder, Trump afirmó que sería “inteligente” que el dictador chavista se vaya por su cuenta: “Bueno, creo que probablemente sí. No lo sé, eso depende de él. Creo que sería inteligente que lo hiciera”.

Luego, lanzó una amenaza directa a Maduro: “Tenemos una armada enorme formada, la más grande que hemos tenido. Puede hacer lo que quiera. Está bien. Pero si se pone duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

.@POTUS on Maduro: "We have a massive armada formed, the biggest we've ever had... He could do whatever he wants, it's alright... If he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough." pic.twitter.com/q2svcVjcNy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

Recientemente, Estados Unidos incautó dos buques petroleros provenientes de Venezuela que buscaban evadir las sanciones estadounidenses mientras operaban de forma fantasma, con registros y banderas falsas. En total, se incautaron unos 1.9 millones de barriles de crudo.

La prensa le preguntó a Trump qué pasaría con ese petróleo, y el mandatario fue claro: los barriles permanecerán bajo control estadounidense.

"Lo vamos a conservar... tal vez lo usemos en las Reservas Estratégicas... Nos quedamos con los barcos también", dijo Trump.

Además de amenazar a Maduro y su régimen, Trump también advirtió al presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, que empiece a combatir de forma más eficiente a los laboratorios de cocaína colombianos.

“Debe tener cuidado porque tiene fábricas de drogas... No es amigo de Estados Unidos... y tiene que andarse con ojo porque produce cocaína, y la envían a Estados Unidos desde Colombia”, dijo Trump sobre Petro.

.@POTUS responds to Colombian President Gustavo Petro: "He has to watch because he's got drug factories... He's no friend to the United States... and he's gotta watch his ass because he makes cocaine, and they send it into the United States of America from Colombia." pic.twitter.com/hGk0mAl8rs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

Además, el presidente abrió las puertas a los ataques terrestres contra organizaciones narcoterroristas regionales, y dejó claro que Venezuela no es el único país que podría verse afectado por operaciones de este estilo.

En ese sentido, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió las operaciones contra los narcotraficantes: “No hay cañas de pescar, ni pescadores, ni barcos pesqueros; solo narcotraficantes y narcoterroristas. Con cada ataque, salvamos vidas estadounidenses”.