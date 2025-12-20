MAGA WARS: las teorías conspirativas sobre la muerte de Kirk provocan un terremoto en la derecha mediática

Publicado por Carlos Dominguez 20 de diciembre, 2025

En los últimos meses, los podcasters de derecha vinculados al movimiento America First se han visto involucrados en una serie de enfrentamientos que reflejan un cisma en el universo MAGA.

Tras el asesinato del activista conservador y fundador de Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, la comentarista Candace Owens encendió la polémica al difundir múltiples teorías conspirativas sobre su muerte durante un evento en la Universidad de Utah Valley. Estas declaraciones han provocado la indignación de la viuda, Erika Kirk, quien no ha descartado que la agitadora pueda estar lucrándose con tales afirmaciones.

Por otra parte, el fundador de The Daily Wire, Ben Shapiro, y el expresentador de Fox News Tucker Carlson, quienes en su momento fueron aliados, se han enfrentado verbalmente en los últimos meses, criticando sus respectivas opiniones sobre el asesinato de Kirk.

Este enfrentamiento se ha convertido en un espectáculo mediático que ha dividido a la base conservadora y en el que ha intervenido el supremacista Nick Fuentes, que descalificó a Erika Kirk acusándola de fingir indignación y de perjudicar la credibilidad del movimiento MAGA. En menor medida, también el periodista de derecha Tim Pool ha estado en medio de la controversia.

Estos choques muestran que el mundo Maga-America First se ha convertido en un campo de batalla donde la ambición y las teorías conspirativas amenazan con destruir la unidad.

"El movimiento conservador está en grave peligro"

En el AmericaFest 2025 de Turning Point USA, celebrado el jueves en Phoenix, Ben Shapiro y Tucker Carlson se enfrentaron públicamente, intercambiando duras críticas que pusieron de manifiesto las profundas divisiones existentes en la derecha.

Shapiro denunció a Carlson y a Owens acusándolos de socavar los principios conservadores. Asimismo, el fundador de The Daily Wire criticó al expresentador de Fox News por brindar plataforma a figuras controvertidas como Fuentes y por negarse a condenar las teorías conspirativas de Owens sobre el asesinato de Kirk.

"Hoy en día, el movimiento conservador está en grave peligro, no sólo por parte de la izquierda, que con demasiada frecuencia lo excusa todo, incluso el asesinato", dijo Shapiro. "El movimiento conservador también está en peligro por los charlatanes que dicen hablar en nombre de los principios, pero que en realidad trafican con el conspiracionismo y la deshonestidad, que no ofrecen más que bilis y desesperación, que tratan de socavar los principios fundamentales del conservadurismo defendiendo el resentimiento y el agravio. Estas personas son un fraude, y son estafadores, y no merecen que les dediques tu tiempo", agregó.

Shapiro también declaró que comentadores como Carlson eran "culpables de cobardía" por permanecer en silencio mientras Owens difundía su conspiracionismo sobre la muerte de Kirk.

"Así que, no, Tucker Carlson, no es una excusa para guardar silencio sobre el ataque de Candace a TPUSA (...) el que quieras a Candace personalmente. Lo mismo puede decirse de Megyn Kelly, una persona a la que considero amiga, que caracteriza a Candace como una madre joven y, por tanto, evita condenar sus acciones", añadió el fundador de The Daily Wire.

Carlson arremete contra Shapiro

Carlson respondió más tarde, mientras estaba en el escenario, reprendiendo los llamamientos de Shapiro para silenciarlo y calificándolos de contrarios al espíritu de AmericaFest.

"Oír llamamientos a deplorar y denunciar a la gente en un acto de Charlie Kirk. Me quedé como: '¡Qué! ¡Es divertidísimo!'", dijo Carlson. "Ese tipo es pomposo", añadió sobre Shapiro.

Carlson pasó entonces de las críticas a Shapiro a ensalzar la libertad de expresión y su importancia en la sociedad.

"Deplorar y denunciar [y decir] '¿Por qué no has denunciado a otro?'... todo eso [parece] de la Guardia Roja, la Revolución Cultural, que tanto odiábamos y temíamos en la izquierda, e hicimos todo lo que pudimos para marcar el comienzo de una nueva era en la que se pudiera mantener un debate real". "Quiero decir, este era el objetivo de la vida pública de Charlie Kirk. Creo que murió por ello, realmente lo creo", afirmó Carlson.

Cabe recordar que en noviembre el periodista británico Harry Cole instó a Tucker Carlson para que repudiara los comentarios "desquiciados" de Candance Owens, pero Carlson se negó y defendió su relación con la agitadora.

"¿Voy a atacar a Candace Owens porque crees que lo que dice es 'desquiciado'? Probablemente no voy a hacer eso, Harry. Te voy a dar el beneficio de la duda como extranjero de no entender nuestra política...", replicó Carlson. "Me moriría antes de entrar en ese juego", añadió.

Las raíces del conflicto

Candace Owens no tardó en responder a los comentarios de Shapiro en el evento de TPUSA publicando en X que cada vez que escucha al fundador de The Daily Wire se convence más de que “Israel está involucrado en el 9/10z (sic)”, en alusión al día de la muerte de Charlie Kirk. "Está demasiado involucrado en el asesinato de Charlie", remachó.

"Nunca le gustó Charlie y ahora, de repente, finge que tenía el deber de defender su legado". "Ben sólo se preocupa por los intereses de Israel. Así que Israel está involucrado", agregó Owens.

Las conspiraciones que Owens ha difundido sobre el asesinato de Kirk incluyen la implicación de agentes del Mosad israelí, militares estadounidenses, aviones egipcios que presuntamente estaban siguiendo al activista conservador... y la supuesta participación de la primera dama francesa, Brigitte Macron.

Esta declarada enemiga de Israel ha arremetido contra el Estado judío al presentar en su programa una investigación en la que se le acusa de estar detrás de la muerte del joven conservador.

Asimismo, a principios de octubre, Owens retó a la directiva de TPUSA, de la que Erika Kirk forma parte, a publicar una declaración sobre la postura del activista conservador sobre Israel.

"Unas 48 horas antes de su muerte, Charlie Kirk notificó a Turning Point USA, a donantes judíos y a un rabino que no tenía más remedio que abandonar la causa proisraelí", aseveró, sin aportar prueba alguna. "Charlie había terminado [con ellos]. Lo dijo explícitamente. Que se negaba a seguir siendo intimidado por los donantes judíos".

Una semana después, Owens mostró en su programa unos mensajes de texto presuntamente escritos por el activista conservador, que utilizó para respaldar sus aseveraciones.

"Basta. Eso es todo"

En una entrevista emitida la semana pasada, Bari Weiss, de CBS News, preguntó a Erika Kirk qué le diría a la agitadora conservadora, dado que es uno de los principales difusores de teorías conspirativas sobre el asesinato de su esposo y que, según Weiss, está obteniendo mucho dinero y construyendo su negocio gracias a esas mentiras.

Erika Kirk respondió: "Basta. Eso es todo. Es todo lo que tengo que decir. Basta".

De acuerdo a CBS, Owens también ha hecho acusaciones infundadas de fraude contra TPUSA. El Departamento del Tesoro confirmó la semana pasada que ninguna de las entidades exentas de impuestos que dirige Erika Kirk está siendo investigada por el IRS.

Por su parte, Matt Walsh, comunicador conservador y miembro de The Daily Wire, hace unos días pidió a la gente, "incluyendo a Candace", que deje tranquila a Erika Kirk.

"Por favor, dejen a esta mujer en paz. Déjenla llorar. Dejen que recoja los pedazos de su destrozada vida de la forma que crea conveniente. Se merece esa gracia. Se lo debemos".

"Tenemos la obligación moral, como hijos de nuestro padre celestial, de ser caritativos y amables con las viudas que sufren, especialmente con la viuda de un hombre al que todos los de derecha decimos respetar y admirar".

El lunes, Erika y Candace declararon haber sostenido una conversación "muy productiva" que duró más de cuatro horas, en la que intercambiaron información y en la que aparentemente, según Owens, las tensiones se disiparon. No obstante, la agitadora admitió que discreparon en varios puntos y sobre varias personas.

Fuentes arremete contra Erika Kirk y Candace Owens

Nick Fuentes respondió con sarcasmo a la entrevista de Erika Kirk con Bari Weiss. El comentarista ultra es conocido por promover el nacionalismo blanco, el antisemitismo y un Partido Republicano netamente reaccionario.

“Basta ya. Es suficiente. Es obvio que estás actuando”, espetó al referirse a la reacción de Erika Kirk durante su entrevista con Bari Weiss cuando ésta le preguntó qué le diría a Owens.

Recientemente, Fuentes también afirmó que la propia audiencia de Owens ya no le cree, y que todos los comentarios en su canal son negativos.

"Está siendo devorada por el monstruo que ella misma creó", sentenció.

En agosto, Owens declaró a Newsweek que Fuentes es "el Israel de la derecha" porque, según ella, representa una figura que provoca división dentro del movimiento conservador.