La Administración Trump ordena a los militares a imponer con fuerza el bloqueo naval petrolero contra Nicolás Maduro

Publicado por Víctor Mendoza 24 de diciembre, 2025

La Administración Trump dio un nuevo paso para aumentar la presión contra el régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. Según informó Reuters, la Casa Blanca ordenó que las fuerzas militares hagan cumplir la "cuarentena" del petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses.

En la práctica, la "cuarentena" apunta a aislar el petróleo venezolano dentro del sistema comercial internacional, convirtiendo cada operación de exportación en una maniobra de alto riesgo financiero, legal y logístico para todas las partes involucradas.

De acuerdo con el funcionario, las últimas medidas de Donald Trump contra Venezuela podrían colapsar económicamente al régimen en los próximos meses.

"Las medidas adoptadas hasta ahora han ejercido una enorme presión sobre (el presidente venezolano Nicolás) Maduro y se cree que, a finales de enero, Venezuela se enfrentará a una catástrofe económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos", expresó el funcionario, quien habló con el citado medio en condición de anonimato.

"Aunque siguen existiendo opciones militares, la prioridad es recurrir primero a la presión económica mediante la aplicación de sanciones para lograr el resultado que busca la Casa Blanca", añadió.

Económicamente, el régimen venezolano es considerablemente dependiente de sus exportaciones de petróleo. Por lo tanto, la decisión de la Casa Blanca de involucrarse en este punto de la economía podría significar un duro golpe para Maduro.

Durante las últimas semanas, el presidente Trump ha aumentado la presión contra el régimen venezolano, con la intención de forzar la salida de Maduro y sus colegas lo más pronto posible.

“Hemos formado una armada masiva, la más grande que jamás hayamos tenido, y por mucho la más grande que hayamos tenido en Sudamérica. Pronto iniciaremos el mismo programa en tierra”, declaró el presidente en la tarde del lunes.

En adición, Trump anunció el lanzamiento de la “Flota Dorada”, un ambicioso plan de reconstrucción naval que contempla la incorporación de grandes buques de guerra, incluidos nuevos acorazados.