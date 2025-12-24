Representante de EEUU ante la ONU: “Maduro es un prófugo de la justicia estadounidense y el jefe del Cártel de los Soles”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de diciembre, 2025

El representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, lanzó este martes una de las acusaciones más contundentes de Washington contra el régimen venezolano al afirmar ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el dictador Nicolás Maduro “es un prófugo de la justicia estadounidense y el jefe de la organización terrorista Cartel de Los Soles”.

Durante su intervención en una sesión dedicada a la situación en Venezuela y el despliegue militar estadounidense en el Caribe, Waltz reiteró que Estados Unidos no reconoce a Maduro ni a su entorno como el Gobierno legítimo del país sudamericano, y aseguró que el régimen “robó las elecciones” del pasado 28 de julio de 2024.

Waltz recordó que la comunidad internacional cuenta con pruebas en mano de dicho fraude.

President Trump will use the full might of the United States of America to crush drug cartels and transnational criminal groups, the single most serious threat to this hemisphere. The illegitimate Maduro regime enables this threat through their oil sales.



The U.S. will protect… — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) December 24, 2025

El diplomático, además, sostuvo que el presidente Donald Trump está decidido a emplear “todo el poder y la fuerza de Estados Unidos” para erradicar a los cárteles del narcotráfico que operan en el hemisferio occidental, a los que calificó como la principal amenaza para la seguridad regional y para el propio territorio estadounidense. Estados Unidos ha declarado al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, ambos ligados a Maduro y su séquito, como organizaciones terroristas.

“El presidente Trump ha sido muy claro en que utilizará todo el poder de los Estados Unidos de América, toda la fuerza del país, para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo, y todo el mundo lo sabe”, dijo.

Waltz describió a estas organizaciones como estructuras altamente sofisticadas, bien financiadas y con capacidades técnicas avanzadas, muy distintas a los grupos criminales tradicionales. Por ello, citó el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU, que identifica a Venezuela como la principal ruta de tráfico de drogas en todo el hemisferio occidental, tanto hacia Estados Unidos como Europa.

El representante estadounidense, a su vez, explicó que Washington impondrá y hará cumplir sanciones “en su máxima expresión” para cortar las fuentes de financiamiento del régimen de Maduro, incluyendo los ingresos provenientes de la venta de petróleo, utilizados para sostener al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

Waltz también acusó al régimen de Maduro de colaborar abiertamente con grupos terroristas internacionales, entre ellos Hezbolá, así como con milicias guerrilleras colombianas como el ELN y las FARC, permitiéndoles operar dentro del territorio venezolano sin restricciones.

“Las sanciones no sirven si no se hacen cumplir”, advirtió Waltz, señalando que Estados Unidos ya está actuando para imponerlas incluso en aguas internacionales.

“Estados Unidos impondrá y hará cumplir sanciones en la máxima medida posible para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cartel de Los Soles, que Estados Unidos ha designado como Organización Terrorista Extranjera junto con el Tren de Aragua. Y, de particular relevancia para esta reunión del Consejo hoy, esto incluye las ganancias provenientes de la venta de petróleo utilizadas para financiar a estos cárteles (…) La realidad de la situación es que los buques petroleros sancionados operan como la principal línea de vida económica de Maduro y de su régimen ilegítimo. Estos buques sancionados también financian al grupo narcoterrorista Cartel de Los Soles. Maduro es responsable del tráfico —utilizando estos recursos y estas ganancias— tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa (…) La capacidad de Maduro para vender el petróleo de Venezuela permite su fraudulenta pretensión de poder y sus actividades narcoterroristas. El pueblo de Venezuela, francamente, merece algo mejor. Son personas que han sufrido bajo la dictadura socialista de Maduro”.

El diplomático concluyó afirmando que las acciones del régimen de Maduro representan una amenaza extraordinaria para la paz y la estabilidad del hemisferio, y aseguró que Washington hará todo lo que esté a su alcance para proteger sus fronteras, su seguridad y al pueblo estadounidense.