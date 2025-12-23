Trump refuerza el despliegue militar en el Caribe con tropas y aviones de operaciones especiales

Publicado por Joaquín Núñez 23 de diciembre, 2025

La Administración Trump movilizó tropas y aviones de operaciones especiales adicionales al Caribe. Como parte de su campaña de presión contra la dictadura de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, el presidente desplegó esta semana activos adicionales y reservados para misiones de alto nivel.

Según informó The Wall Street Journal, se trata de al menos 10 aeronaves de rotor basculante CV-22 Osprey, las cuales salieron de la Base Aérea Cannon en Nuevo México el lunes por la noche. Además, con base en datos de seguimiento de vuelos, localizaron aviones de carga C-17 procedentes de las bases militares de Fort Stewart y Fort Campbell en Puerto Rico.

Otra fuente le confirmó al citado medio que se transportó personal y equipo militar en otros aviones.

“La 27.ª Ala de Operaciones Especiales y el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales están entrenados para apoyar misiones de infiltración y extracción de alto riesgo y proporcionar apoyo aéreo y de combate cercano. Los Rangers del Ejército están entrenados para tomar aeródromos y proporcionar seguridad a fuerzas especializadas, como el SEAL Team 6 o la Delta Force, durante misiones de eliminación o captura precisas”, señalaron desde el WSJ.

El medio también habló con un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas armadas estadounidenses en América Latina, quien se negó a responder preguntas sobre movimientos de tropas específicos.

“Es práctica habitual rotar equipo y personal a cualquier instalación militar. Y, como práctica habitual, debido a cuestiones de seguridad operativa, no divulgamos detalles ni hacemos comentarios sobre los movimientos y actividades operativas de los activos o el personal estadounidense, ni revelamos detalles de operaciones o rutas específicas”, explicó.

El envío se da en el marco de la 'Operación Lanza del Sur'. Anunciada por el Departamento de Guerra a mediados de noviembre, se trata de un despliegue militar sin precedentes para combatir al narcotráfico en la región.

Durante las últimas semanas, Donald Trump ha aumentado la presión contra el régimen venezolano, con la intención de forzar la salida de Maduro y sus colegas.

“Hemos formado una armada masiva, la más grande que jamás hayamos tenido, y por mucho la más grande que hayamos tenido en Sudamérica. Pronto iniciaremos el mismo programa en tierra”, declaró el presidente en la tarde del lunes.

En adición, Trump anunció el lanzamiento de la “Flota Dorada”, un ambicioso plan de reconstrucción naval que contempla la incorporación de grandes buques de guerra, incluidos nuevos acorazados.