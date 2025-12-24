Fake news: el DOJ expone como falsa una carta de Epstein usada para atacar a Trump

Publicado por Joaquín Núñez 23 de diciembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) expuso como falsa una carta publicada en los archivos de Jeffrey Epstein, en la que supuestamente el magnate acusaba a Donald Trump de tener "cariño por las mujeres jóvenes". El DOJ remarcó que, a pesar de que los archivos sean publicados por fuentes oficiales, esto no implica que estos sean verdaderos, sino material que estaba en poder de las autoridades relacionado con el caso.

La carta, supuestamente atribuida a Epstein en sus últimas semanas de vida, estaba dirigida al delincuente sexual convicto Larry Nassar. Si bien este documento no menciona específicamente a Trump, Epstein escribió una referencia a "nuestro presidente".

"Nuestro presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando una joven belleza pasaba por delante, le encantaba 'agarrarla', mientras que nosotros acabábamos robando comida en los comedores del sistema. La vida es injusta", se lee en la carta, que lleva la firma de J. Epstein.

Horas después, el DOJ se encargó de aclarar la falsedad del documento a través de las redes sociales. La cuenta oficial de la agenda que dirige Pam Bondi le respondió en X al medio Meidas Touch, explicando la situación.

"El FBI ha confirmado que esta supuesta carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar es FALSA. La carta falsa fue recibida por la cárcel y señalada al FBI en ese momento", expresó el Departamento de Justicia, subrayando que la letra "no parece coincidir" con la de Epstein y que "la carta fue sellada tres días después de la muerte de Epstein en el norte de Virginia, cuando estaba encarcelado en Nueva York". Además, precisó que la dirección del remitente no indicaba la cárcel en la que se encontraba Epstein.

"Esta carta falsa sirve para recordar que el hecho de que un documento sea publicado por el Departamento de Justicia no significa que las acusaciones o afirmaciones que contiene sean ciertas. No obstante, el Departamento de Justicia seguirá publicando todo el material exigido por la ley", añadió.

Hasta el momento, el DOJ publicó decenas de documentos relacionados con el caso Epstein y se espera que publique más en las próximas semanas. El presidente Trump firmó en noviembre la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, la que obliga al DOJ a publicar todos los documentos y registros relacionados con Epstein que no estén clasificados.