La Federación Nacional de Minoristas prevé un gasto récord cercano a los $30.000 millones para San Valentín

Publicado por Carlos Dominguez 13 de febrero, 2026

De acuerdo con la encuesta anual publicada por la Federación Nacional de Minoristas (NRF) y Prosper Insights & Analytics, se espera que el gasto de los consumidores para el Día de San Valentín alcance un máximo histórico de $29.100 millones. Esta cifra supera el récord previo de $27.500 millones registrado en 2025.

Además, de acuerdo con dicho estudio, los compradores prevén destinar en promedio $199,78 a obsequios, por encima de los $188,81 del año pasado y superando también la marca de $196,31 establecida en 2020.

"El Día de San Valentín es una festividad muy apreciada que conecta con muchos estadounidenses, como lo demuestra el gasto récord previsto para este año", afirmó Katherine Cullen, vicepresidenta de Industria y Análisis del Consumidor de la NRF. "Gran parte de ese crecimiento proviene de consumidores de ingresos medios y altos, que están ampliando sus listas de regalos para incluir amigos, compañeros de trabajo e incluso mascotas, además de sus seres queridos".

Los dulces son populares, pero habrá un mayor gasto en joyería

De acuerdo con la NRF, los dulces siguen siendo el regalo más popular para el Día de San Valentín, con un 56% de los consumidores planeando comprarlos. Otros obsequios destacados incluyen flores (41%), tarjetas de felicitación (41%), una salida nocturna (39%) y joyería (25%).

No obstante, de acuerdo a la encuesta, se espera que los compradores gasten más en joyería —un total de $7.000 millones— seguida por $6.300 millones en salidas nocturnas, $3.500 millones en ropa y $3.100 millones en flores.