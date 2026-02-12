Un grupo de activistas instalan alarmas para alertar sobre operativos de ICE en Los Ángeles

Publicado por Joaquín Núñez 12 de febrero, 2026

Un grupo de activistas comunitarios de Highland Park, un barrio de Los Ángeles, está instalando una serie de alarmas para alertar a los vecinos sobre la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según activistas del Grupo de Apoyo Comunitario, el objetivo es darles tiempo a las familias para que puedan "refugiarse".

"Nos gustaría que finalmente esto se instalara en todas las calles para que puedan refugiarse. (...) Realmente estamos tomando mucha influencia de Minneapolis y tratando de convertirla en algo propio aquí", señaló Amanda Alcalde, fundadora del Grupo de Apoyo Comunitario de Highland Park.

"He visto mucho miedo en los ojos de la gente. No veo a muchas de nuestras minorías étnicas en la vida cotidiana. Es un gran cambio. De alguna manera, parece una distopía", añadió.

Alcalde ya ha distribuido volantes para informarles a los vecinos sobre las alarmas, que ya estarían instaladas para finales de febrero. Por ejemplo, una estará ubicada en la esquina de Monte Vista Street y Avenue 56, a metros de una escuela bilingüe.

Si bien la medida no fue oficialmente respaldada por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la demócrata implementó recientemente una serie de medidas en contra de ICE. Por ejemplo, prohibió que los oficiales federales de inmigración utilicen o permanezcan en cualquier instalación propiedad de la ciudad.

A su vez, anunció que instruiría al Departamento de Planificación a elaborar una ordenanza que imponga una tasa a cualquier propietario que ceda el control de su propiedad a las autoridades federales de inmigración.

"Las redadas de inmigración en Los Ángeles no han cesado, y tampoco lo ha hecho nuestra determinación de proteger a los angelinos de la campaña de terror del ICE. Es indignante que los agentes federales se escondan detrás de máscaras mientras discriminan por motivos raciales a los angelinos trabajadores. Es una cobardía y debe acabar, al igual que la presencia del ICE en Los Ángeles. Juntos, nos mantendremos unidos para defender nuestra ciudad y protegernos unos a otros", expresó Bass a través de un comunicado.