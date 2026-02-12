“Sufrirán seriamente las consecuencias”: Trump arremete contra seis representantes republicanos por voto sobre aranceles a Canadá

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que respaldará en las primarias a los rivales de seis republicanos de la Cámara de Representantes que se unieron a los demócratas en una votación destinada a revocar sus aranceles a Canadá. El mandatario emitió la advertencia en su cuenta de Truth Social poco antes de que los legisladores asestaran un revés a su agenda comercial el miércoles por la noche en el Capitolio.

“¡Cualquier republicano, en la Cámara o en el Senado, que vote en contra de los ARANCELES sufrirá seriamente las consecuencias en tiempo de elecciones, y eso incluye las primarias!”, escribió Trump, quien también defendió su política arancelaria al asegurar que ha contribuido a reducir el déficit comercial y a llevar a los mercados financieros estadounidenses a nuevos máximos. “Además, los ARANCELES nos han dado una Gran Seguridad Nacional porque la sola mención de la palabra ha hecho que los países acepten nuestros deseos más firmes. Los ARANCELES nos han dado Seguridad Económica y Nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio”.

Los demócratas forzaron una votación sobre una legislación para poner fin a la declaración de emergencia nacional de Trump en la frontera norte mediante una herramienta procesal conocida como resolución privilegiada, que obliga a considerar la medida pese a las objeciones del liderazgo de la mayoría en la Cámara. La iniciativa fue aprobada 219-211. Los seis republicanos que votaron a favor fueron los representantes Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Jeff Hurd, de Colorado; Don Bacon, de Nebraska; Kevin Kiley, de California; y Dan Newhouse, de Washington. El representante Jared Golden, demócrata de Maine, rompió con la mayoría de su partido y votó en contra de la resolución.

Dos de los seis republicanos no buscarán la reelección

Las consecuencias políticas de la amenaza de Trump siguen siendo inciertas. Newhouse y Bacon no buscarán la reelección en 2026, mientras que Kiley, cuyo distrito fue significativamente modificado bajo el nuevo mapa congresional de California, aún no ha anunciado si buscará la reelección. Por su parte, Fitzpatrick y Hurd representan distritos competitivos que los demócratas buscan ganar en las próximas elecciones. Sin embargo, Trump ya ha respaldado a un rival en primarias contra Massie en una disputa aparte.

Trump implementó los aranceles mediante una orden ejecutiva firmada en febrero de 2025, que impuso un gravamen adicional del 25% a la mayoría de las importaciones provenientes de Canadá y México. Los productos energéticos canadienses enfrentaron un arancel adicional del 15%. En ese momento, la Casa Blanca presentó la medida como una respuesta a lo que describió como esfuerzos insuficientes de esos países para frenar la inmigración ilegal y el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.