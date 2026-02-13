El Senado abandona Washington esta semana sin un proyecto de ley de financiación del DHS

Publicado por Misty Severi 13 de febrero, 2026

El Senado paró por el fin de semana del Día del Presidente el jueves por la noche sin un proyecto de ley de financiación del Gobierno que mantuviera operativo el Departamento de Seguridad Nacional en lo que queda de año.

La marcha de la cámara alta significa que el departamento se verá obligado a cerrar a partir del sábado, hasta que el presidente Donald Trump y ambas cámaras del Congreso aprueben un proyecto de ley de financiación.

La Administración de Seguridad en el Transporte advirtió de que el cierre podría afectar al tiempo de viaje porque todos sus trabajadores no serán compensados hasta que se alcance un acuerdo de financiación. No está claro si los trabajadores recibirían pagos retroactivos.

"El cierre del Gobierno dejará de pagar a toda la plantilla de más de 63.000 personas de la TSA"

"El cierre del Gobierno dejará de pagar a toda la plantilla de más de 63.000 personas de la TSA y suspenderá los servicios no esenciales,", dijo en X el alto funcionario que desempeña las funciones de administrador adjunto de la TSA, Adam Stahl. "Más del 99% de esa plantilla reside en comunidades de todo el país".

"Los demócratas deberían financiar el departamento y dejar de castigar a nuestra fuerza laboral y a los viajeros cotidianos a los que sirven", continuó. "Un cierre prolongado podría resultar en desgaste significativo y aumento de las tasas de llamadas de nuestros oficiales, incluyendo impactos notables en los aeropuertos, incluyendo retrasos, tiempos de espera más largos y vuelos cancelados."

El cierre del gobierno sólo afectará a los trabajadores federales del DHS porque el Congreso aprobó la legislación de financiación para todos los demás departamentos y agencias para el resto del año fiscal en curso.

No se espera que el cierre afecte al ICE

La mayor agencia que está en el centro de la lucha por la financiación es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que no se espera que se vea afectado por el cierre debido a un 75.000 millones de dólares adicionales en su presupuesto operativo, que fue aprobado por el Congreso el año pasado. El ICE también se considera esencial para la seguridad pública, por lo que se espera que todas sus operaciones continúen, incluso si los trabajadores no cobran.

El Senado tiene previsto reunirse el lunes 23 de febrero, pero el líder de la mayoría del Senado John Thune aconsejó a los miembros que podrían ser convocados de nuevo antes de tiempo si se llega a un acuerdo sobre la financiación del DHS.

© Just The News