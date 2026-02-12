Nueva Jersey prohíbe a ICE operar en instalaciones estatales sin orden judicial

Publicado por Sabrina Martin 12 de febrero, 2026

La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó una orden ejecutiva que impide a la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar operaciones desde terrenos y edificios bajo control estatal.

La orden establece una única excepción: las acciones migratorias podrán realizarse únicamente cuando exista una orden judicial. Esta disposición coincide con el impulso de legisladores demócratas en la Cámara de Representantes para exigir que las operaciones de ICE cuenten con aprobación previa de un juez.

La orden y su alcance

El texto prohíbe que ICE utilice propiedad estatal como punto de partida para zonas de preparación, lugares de procesamiento, bases operativas o cualquier otra acción de inmigración civil.

La gobernadora afirmó que la restricción se extiende a parques, carreteras y edificios públicos, dejando fuera cualquier tipo de infraestructura administrada por el estado.

Acusaciones contra la agencia federal

En un comunicado oficial, Sherrill justificó la medida acusando a ICE de desafiar la Constitución y de poner en riesgo a las comunidades. Señaló detenciones de menores, arrestos de ciudadanos estadounidenses y la muerte de civiles como parte de su argumento para firmar la orden.

Nuevo portal de denuncias

Como parte del anuncio, la oficina del fiscal general de Nueva Jersey informó que habilitará un portal en línea para que los residentes reporten presuntas irregularidades cometidas por agentes de ICE.

La plataforma permitirá subir fotos y videos, y estará disponible en 10 idiomas.