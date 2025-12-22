Los representantes Massie y Khanna preparan cargos por desacato contra Bondi por la publicación de los archivos de Epstein

Publicado por Just The News / Nicholas Ballasy 22 de diciembre, 2025

Dos miembros de la Cámara de Representantes han solicitado que se declare a la fiscal general, Pam Bondi, en desacato al Congreso, afirmando que el Departamento de Justicia ha incumplido una nueva ley que exigía la publicación completa de los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein antes del 19 de diciembre.

La ley requería la divulgación de registros de investigación, testimonios del gran jurado y otros materiales. Alrededor de 300.000 documentos fueron divulgados. Todd Blanche, vicefiscal general, dijo el domingo que se dará a conocer más información en las próximas semanas. Atribuyó el retraso a censuras necesarias, sobre todo los nombres de las víctimas.

Los congresistas Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, coautores de la bipartidista Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, dijeron que la divulgación de diciembre del Departamento de Justicia (DOJ) fue censurada en exceso y que faltan documentos significativos exigidos por la ley. Afirman que la publicación del departamento no cumple con los requisitos de la ley.

Khanna y Massie están redactando un proyecto de resolución destinado a utilizar los poderes de desacato inherente, que es una autoridad constitucional poco utilizada que permite al Congreso multar o detener a funcionarios que obstruyen su trabajo. Los legisladores dijeron que podrían imponer multas diarias contra Bondi si no se logra el cumplimiento, según informó The Washington Post.

"Presentaremos un proyecto por desacato inherente contra Bondi. El DOJ se acobardó y volvió a publicar un documento de 119 páginas, ahora con 'censuras mínimas'. Massie y yo somos diferentes, no nos limitamos a hacer memes o discursos. Pasamos a la acción para luchar contra un sistema corrupto", escribió Khanna en X.

© Just The News