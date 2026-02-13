El DOJ demanda a Harvard por retener documentos necesarios para su investigación sobre las admisiones basadas en la raza

Publicado por Just The News / Natalia Mittelstadt 13 de febrero, 2026

El Departamento de Justicia demandó el viernes a Universidad de Harvard por supuesta retención documentos de admisiones relacionadas con la raza necesarios para determinar si la institución discrimina en su proceso de aceptación de nuevos alumnos a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo de 2023.

Según la demanda, Harvard habría demorado en múltiples ocasiones la entrega de información solicitada y se habría negado a entregar al DOJ los documentos que buscaba sobre los datos de admisión individualizados de los solicitantes, las políticas de admisión y la correspondencia relacionada con la raza y la diversidad, equidad e inclusión (DEI).

En 2023, el Tribunal Supremo falló en Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College que el centro violó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 al tener en cuenta la raza en su proceso de admisión de estudiantes universitarios.

El DOJ, que concede fondos a la universidad, alega que Harvard violó el Título VI al no cumplir con la petición del departamento de entrega de documentos suficientes para su revisión.

La demanda alega que Harvard incumplió una condición material de la ayuda financiera federal del Departamento de Justicia al no presentar a tiempo y de forma completa los documentos, o al no permitir que el departamento accediera a los datos de admisión de los solicitantes de la universidad.

La fiscal general, Pam Bondi, dijo en un comunicado el viernes: "Harvard no reveló los datos que necesitamos para garantizar que sus admisiones están libres de discriminación - seguiremos luchando para poner el mérito por encima de la DEI en todo Estados Unidos", informó Fox News.

"El Departamento de Justicia no permitirá que las universidades burlen las leyes federales de derechos civiles de nuestra nación al negarse a proporcionar la información requerida para nuestra revisión", dijo en un comunicado Harmeet Dhillon, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del DOJ.

"Proporcionar los datos solicitados es una expectativa básica de cualquier proceso creíble de cumplimiento, y la negativa a cooperar genera preocupación sobre las prácticas universitarias. Si Harvard ha dejado de discriminar, debería compartir sin problemas los datos necesarios para demostrarlo".

El DOJ señaló que la demanda sólo busca obligar a Harvard a presentar documentos relacionados con cualquier consideración de la raza en las admisiones, pero no acusa a Harvard de discriminación racial.

Harvard no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Fox News.

