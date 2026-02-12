EEUU manifestó su inquietud por un fallo en Perú que reduce la capacidad de supervisar el megapuerto de Chancay : "El dinero barato chino cuesta soberanía"

Publicado por Carlos Dominguez 12 de febrero, 2026

Estados Unidos manifestó este miércoles su inquietud por un reciente fallo judicial en Perú que restringe la capacidad del regulador estatal, Ositran, para supervisar el megapuerto de Chancay, ubicado al norte de Lima y operado por la empresa china Cosco Shipping Ports.

La sentencia de primera instancia determinó que "Ositran no ejerza funciones de supervisión ni fiscalización" en el puerto de Chancay, una infraestructura privada pero de uso público. El organismo regulador anunció que apelará el fallo emitido el 29 de enero.

"El dinero barato chino cuesta soberanía"

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (DOS) señaló en X que "Perú podría quedar impedido de supervisar Chancay, uno de sus puertos más relevantes, si queda bajo la jurisdicción de propietarios chinos con prácticas depredadoras".

"Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", añadió la oficina en su mensaje, en medio de tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió el mensaje en su cuenta de X y destacó que "no hay precio más alto que perder soberanía".

Cuestionamientos sobre la postura de EEUU

El analista y académico Andrés Gómez de la Torre declaró al canal de televisión N : "Este comunicado tiene una visión mucho más intervencionista de parte de la Administración estadounidense que no solamente está ubicada con relación al Perú, sino en general en América Latina".

Por su parte, la empresa china negó representar una amenaza para la soberanía del Perú. "Actualmente existe una discrepancia sobre qué autoridad debe resolver los problemas de los usuarios, lo cual no involucra en absoluto temas de soberanía", indicó a la AFP una fuente de Cosco Shipping Ports. Según la empresa, en el puerto operan autoridades aduaneras, ambientales, policiales, portuarias y marítimas peruanas.

China invirtió $1.300 millones en la terminal marítima, que se convirtió en uno de los principales puertos de Sudamérica con Asia desde que la inauguró el presidente chino, Xi Jinping, a fines de 2024.