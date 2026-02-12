Trump pone fin a una legislación clave que consideraba "amenaza" al cambio climático: "No tenía ninguna base fáctica, ninguna en absoluto"

Publicado por Williams Perdomo 12 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump revocó este jueves un texto que había servido de base para las políticas contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

Este cambio de rumbo, que muy probablemente será impugnado ante las cortes, supone un duro golpe para la agenda climática de los progresistas en el país.

El texto, conocido como "constatación de peligro", permitía toda una larga lista de restricciones medioambientales, a partir del hecho de que el denominado "cambio climático", era considerado una amenaza fundamental.

"Esta determinación no tenía ninguna base fáctica, ninguna en absoluto, y ninguna base jurídica", afirmó Trump.

El presidente desestimó las preocupaciones de que la derogación pudiera costar vidas al empeorar el cambio climático, y reiteró su creencia de que el calentamiento global causado por los humanos es un engaño:

"Les digo, no se preocupen por eso, porque no tiene nada que ver con la salud pública, todo esto fue una estafa, una estafa gigante".

Esta revocación libera a la industria automovilística de aplicar baremos estrictos en materia de emisiones de gases.