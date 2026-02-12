Trump retira a la Guardia Nacional de ciudades demócratas pero advierte que volvería a desplegarla si el crimen se dispara

Publicado por Sabrina Martin 11 de febrero, 2026

La Administración del presidente Donald Trump confirmó que todas las tropas de la Guardia Nacional desplegadas bajo autoridad federal ya fueron retiradas de las ciudades, cumpliendo el anuncio realizado por el mandatario en diciembre de 2025.

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) informó en su página web que las tropas estacionadas en Los Ángeles, Chicago y Portland, Oregón, quedaron desmovilizadas y con ello, se pone fin a una operación federal iniciada en junio de 2025 tras disturbios vinculados a la inmigración y ataques contra instalaciones federales.

Las tropas fueron enviadas a ciudades que ya enfrentaban tendencias crecientes de criminalidad, en un contexto nacional marcado por el mayor aumento anual de homicidios desde que el FBI comenzó a registrar datos en la década de 1960.

Las tropas retiradas servían bajo órdenes federales activas, lo que las distingue de otros contingentes de la Guardia Nacional desplegados bajo acuerdos distintos.

Cuántos soldados fueron retirados

Según reportes, más de 5.000 soldados salieron de Los Ángeles, unos 500 de Chicago y alrededor de 200 de Portland.

Advertencia de un posible regreso

A pesar de la retirada, Trump afirmó que las tropas podrían volver si la criminalidad vuelve a descontrolarse. También expresó desconcierto ante líderes locales que, pese a los resultados, exigieron la salida de las fuerzas.

"Volveremos, quizá en una forma muy diferente y fuerte, cuando el crimen vuelva a dispararse (...) Cuesta creer que estos alcaldes y gobernadores demócratas, todos ellos muy incompetentes, quisieran que nos fuéramos, especialmente considerando el gran progreso que se ha logrado", comentó.