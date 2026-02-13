La inflación desciende a 2,4% interanual en enero y mejora las expectativas
Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, la inflación "subyacente" (Core Inflation) se situó en el 2,5%, ligeramente por debajo del nivel de diciembre.
La inflación en el país comenzó el año con un claro retroceso, impulsada por la caída en los precios de la energía, y se situó en enero en el 2,4% interanual, por debajo del 2,7% registrado en diciembre, según los datos oficiales publicados el viernes.
El índice de precios al consumidor (IPC) quedó por debajo del 2,5% interanual que anticipaban los analistas, de acuerdo con el consenso de Trading Economics. Esto se vio favorecido por una caída del 1,5% mensual en los costos energéticos totales, incluido el precio de la gasolina.
Por otra parte, los alimentos aún fueron un 0,2% más caros que en diciembre y un 2,9% más altos que hace un año.
Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, la inflación "subyacente" (Core Inflation) fue de 2,5% en 12 meses, ligeramente por debajo del nivel de diciembre. Los consumidores también se vieron favorecidos por un abaratamiento de los vehículos usados.
Economía
EEUU superó las expectativas con 130.000 nuevos empleos y una caída del desempleo en enero
Víctor Mendoza
Escenario previsto para la Reserva Federal
Las cifras de inflación publicadas el viernes cierran una semana marcada por datos económicos relevantes, entre ellos un informe de empleo que mostró un crecimiento en enero superior a las expectativas.
El año pasado, la Fed hizo tres recortes de tasas de interés, pero por ahora ha pospuesto nuevas medidas, con el objetivo de volver a situar la inflación en la meta de 2%.