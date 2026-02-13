La inflación desciende a 2,4% interanual en enero y mejora las expectativas

Publicado por Carlos Dominguez | afp 13 de febrero, 2026

La inflación en el país comenzó el año con un claro retroceso, impulsada por la caída en los precios de la energía, y se situó en enero en el 2,4% interanual, por debajo del 2,7% registrado en diciembre, según los datos oficiales publicados el viernes.

El índice de precios al consumidor (IPC) quedó por debajo del 2,5% interanual que anticipaban los analistas, de acuerdo con el consenso de Trading Economics. Esto se vio favorecido por una caída del 1,5% mensual en los costos energéticos totales, incluido el precio de la gasolina.

Por otra parte, los alimentos aún fueron un 0,2% más caros que en diciembre y un 2,9% más altos que hace un año.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, la inflación "subyacente" (Core Inflation) fue de 2,5% en 12 meses, ligeramente por debajo del nivel de diciembre. Los consumidores también se vieron favorecidos por un abaratamiento de los vehículos usados.