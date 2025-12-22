Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera en una reconfiguración de la política exterior

Publicado por Diane Hernández 22 de diciembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump inició la destitución de casi 30 diplomáticos de carrera de sus cargos como embajadores y otros altos puestos en embajadas estadounidenses, en un esfuerzo por reorientar la política exterior del país hacia funcionarios plenamente alineados con la agenda de "Estados Unidos Primero".

Según funcionarios del Departamento de Estado que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia The Associated Press, los jefes de misión en al menos 29 países fueron notificados la semana pasada de que sus mandatos concluirán en enero. Todos habían sido nombrados durante el gobierno de Joe Biden, aunque habían superado una primera ola de destituciones ocurrida al inicio del segundo mandato de Trump, centrada principalmente en cargos políticos.

El cambio se concretó la pasada semana, cuando comenzaron a recibir avisos formales desde Washington sobre su salida inminente. Aunque los embajadores sirven a discreción del presidente y suelen permanecer en el cargo entre tres y cuatro años, los funcionarios afectados no perderán su condición dentro del servicio exterior y podrán reincorporarse a otros puestos en la capital estadounidense.

El Departamento de Estado evitó precisar el número exacto de embajadores removidos, pero defendió la medida al calificarla como "un proceso estándar en cualquier administración". En un comunicado, subrayó que los embajadores son representantes personales del presidente y que este tiene el derecho de asegurarse de que impulsen su agenda política en el exterior.

África es la región más impactada, con embajadores destituidos en 13 países, entre ellos Nigeria, Senegal, Somalia y Uganda. Le sigue Asia, con seis países afectados, incluidos Filipinas y Vietnam. También se registraron cambios en Europa, Medio Oriente, Asia meridional y central, así como en el hemisferio occidental, donde Guatemala y Surinam figuran en la lista.

El medio Politico fue el primero en informar sobre estas destituciones, que han generado inquietud entre algunos legisladores y el sindicato que representa a los diplomáticos estadounidenses.