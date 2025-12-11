La Administración Trump anuncia nuevas sanciones contra el círculo familiar y empresarial de la tiranía de Nicolás Maduro

Publicado por Virginia Martínez 11 de diciembre, 2025

La Administración de Donald Trump anunció este jueves nuevas sanciones dirigidas a familiares del dictador venezolano Nicolás Maduro, así como a empresarios y compañías vinculadas al sector petrolero de Venezuela. El anuncio se produjo un día después de que Estados Unidos confiscara un petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que marca un nuevo incremento en la presión económica y judicial contra el régimen de Caracas.

Golpe directo al círculo íntimo de Cilia Flores

Las sanciones alcanzan a tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores —Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores— junto con un empresario panameño aliado de la familia y seis compañías navieras.

Dos de los sancionados, Campo Flores y Flores de Freitas —conocidos como los “narcosobrinos”— fueron arrestados en Haití en 2015 mientras negociaban el envío de cientos de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. En 2016 fueron condenados por narcotráfico, pero recibieron un indulto del presidente Joe Biden en 2022. Tras su regreso a Venezuela, ambos han continuado involucrados en actividades de narcotráfico, según la designación del Departamento del Tesoro.

La OFAC los sanciona bajo la Orden Ejecutiva 14059 por participar o intentar participar en actividades que contribuyen materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas.

Malpica vuelve a la lista de sancionados

El tercer sobrino sancionado, Carlos Erik Malpica Flores —presunto extesorero nacional de Venezuela y exdirectivo de PDVSA— ya había sido incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) en 2017.

En 2022, la Administración Biden lo retiró de la lista como parte de un esfuerzo diplomático para impulsar negociaciones políticas con el régimen, proceso que posteriormente fracasó.

Ahora, el Departamento del Tesoro lo incorpora nuevamente a la lista de sancionados, lo que bloquea todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y reactiva las restricciones que tenía antes. La medida se toma bajo la Orden Ejecutiva 13692 por su rol dentro del aparato gubernamental venezolano.

Con esta acción, Malpica, Campo y Flores de Freitas se reincorporan al grupo de figuras ya sancionadas, que incluye al dictador Nicolás Maduro, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y los hijos de Flores —Walter, Yosser y Yoswal Gavidia— dentro de la Lista SDN.

Sanción a empresario aliado del régimen

El Departamento del Tesoro también sancionó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien ha mantenido negocios y asociaciones con la familia Maduro-Flores y ha operado contratos lucrativos en nombre del régimen. Según la OFAC, Carretero ha facilitado envíos de productos petrolíferos para el régimen venezolano.

Fue incluido en la lista bajo la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.