Publicado por Williams Perdomo 25 de febrero, 2026

Julio Iglesias demandará a Univisión por acusarle sin pruebas de "violaciones y agresiones físicas" a dos empleadas del cantante que trabajan en su mansión de República Dominicana. Se conoció que también demandaría al medio español eldiario.es.

De acuerdo con la información, la defensa de Julio Iglesias está preparando un documento legal que será extenso y complejo. Será una demanda de conciliación por injurias y calumnias que se presentará en los próximos días en los tribunales contra los dos medios de comunicación, según OKDIARIO, que dio a conocer primero la noticia.

"También se está preparando una valoración pericial del daño que provocaron las noticias sobre Julio Iglesias y que coparon la actualidad a escala mundial. Su defensa considera que los daños pueden alcanzar una cuantía millonaria, ya que se le dio una publicidad internacional a lo que Julio Iglesias considera injurias y calumnias", resaltó OKDIARIO.

Además, se supo que no se trataría de la única medida legal. El cantante estaría dispuesto a ir legalmente en contra de todos aquellos que se hicieron eco de la campaña.