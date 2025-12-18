Washington aprueba la venta de armas por $11.100 millones a Taiwán y China protesta con dureza

Publicado por Diane Hernández 18 de diciembre, 2025

El Gobierno estadounidense aprobó una venta de armas a Taiwán por un valor estimado de 11.100 millones de dólares, el segundo gran paquete autorizado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero, informó este jueves el Gobierno de Taipéi.

Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el paquete aprobado por Washington incluye ocho ítems, entre ellos sistemas de cohetes HIMARS, misiles tácticos ATACMS, obuses autopropulsados, misiles antitanque Javelin y TOW, drones, software militar y repuestos y kits de modernización para otros sistemas de armas.

Las autoridades taiwanesas señalaron que se espera que la venta entre en vigor oficialmente en aproximadamente un mes, una vez completados los procedimientos formales.

El anuncio fue confirmado oficialmente por el Departamento de Estado, que comunicó el miércoles por la noche una serie de ocho acuerdos de venta de armas a Taiwán valorados en más de 10.000 millones de dólares, durante una jornada en la que el presidente Trump pronunció un discurso televisado a la nación desde la Casa Blanca. Aunque el mandatario no mencionó directamente a China ni a Taiwán en su alocución, la medida se inscribe en un contexto de crecientes tensiones estratégicas en el Estrecho de Taiwán.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado y citada por Associated Press, el paquete incluye 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y 420 misiles tácticos del Ejército (ATACMS), con un valor combinado superior a 4.000 millones de dólares; 60 sistemas de obuses autopropulsados y equipos asociados, también por más de 4.000 millones; además de drones valorados en más de 1.000 millones de dólares.

El paquete se completa con software militar, misiles antitanque, repuestos para helicópteros y kits de reacondicionamiento de misiles Harpoon.

Elemento clave de disuasión frente a China

En comunicados casi idénticos, el Departamento de Estado afirmó que las ventas sirven a "los intereses nacionales, económicos y de seguridad de Estados Unidos" y ayudarán a Taiwán a modernizar sus fuerzas armadas y a mantener una capacidad defensiva creíble, contribuyendo a la estabilidad política y al equilibrio militar en la región, según la AP.

Estados Unidos no reconoce diplomáticamente a Taiwán, pero es su principal proveedor de armas y garante de seguridad, en virtud de la legislación estadounidense que obliga a Washington a ayudar a la isla en su autodefensa. Estas ventas son consideradas por Taiwán un elemento clave de disuasión frente a China, que reclama la isla como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación.

Desde Taipéi, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que se trata de la segunda venta de armas anunciada durante el segundo mandato de Trump, lo que -según afirmó- demuestra el "firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán". El Ministerio de Defensa añadió que el fortalecimiento de las capacidades militares de la isla es "la base para mantener la paz y la estabilidad regionales".

El Gobierno del presidente Lai Ching-te se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 3,3 % del PIB el próximo año y alcanzar el 5 % para 2030, en un contexto de creciente presión militar y diplomática de Pekín. Taiwán cuenta con una industria de defensa propia, pero reconoce que su ejército sería ampliamente superado en un conflicto directo con China, por lo que sigue dependiendo en gran medida del armamento estadounidense.

Reacción de China

La decisión de Washington provocó una reacción airada de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos a "acatar el principio de una sola China" y a "de inmediato "las peligrosas acciones de armar a Taiwán".

En un comunicado posterior, la cancillería china afirmó que las ventas de armas violan los acuerdos diplomáticos entre Pekín y Washington, dañan gravemente la soberanía y la integridad territorial de China y socavan la estabilidad regional. Guo acusó a las autoridades taiwanesas de buscar la "independencia mediante la fuerza" y advirtió que el apoyo militar estadounidense "no cambiará el destino de la llamada independencia de Taiwán, sino que solo acelerará el riesgo de confrontación militar y guerra en el Estrecho de Taiwán", según citaron las agencias de noticias.

La nueva venta de armas vuelve a colocar a Taiwán en el centro de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, en un momento en que las tensiones bilaterales también se ven marcadas por disputas comerciales, tecnológicas y de seguridad regional.