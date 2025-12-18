La Cámara de Representantes rechaza dos intentos demócratas de frenar la ofensiva de Trump contra Maduro y las narcolanchas

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de diciembre, 2025

La Cámara de Representantes rechazó este miércoles dos resoluciones lideradas por los demócratas cuya finalidad era limitar los ataques de la Administración del presidente Donald Trump contra las embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y las “hostilidades dentro o contra Venezuela”. La primera de estas resoluciones había sido presentada por el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, la cual le ordenaba expresamente al mandatario republicano detener las “hostilidades con cualquier organización terrorista designada por el presidente en el Hemisferio Occidental”, salvo que contara con la autorización del Congreso.

La iniciativa del demócrata Meeks fracasó tras un resultado final de 216 votos en contra y 210 a favor. Los representantes republicanos Thomas Massie y Don Bacon fueron los únicos de su partido que votaron junto a la mayoría de los demócratas a favor de la resolución. Por otro lado, los representantes demócratas Vicente González y Henry Cuellar fueron los únicos de su partido que decidieron unirse a la mayoría republicana que votó en contra.

Marjorie Taylor Greene votó junto a los demócratas

La segunda resolución estuvo liderada por el miembro de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, Jim McGovern, y ordenaba a Trump “retirar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela”, a menos que contara con la autorización formal del Congreso. Dicha resolución fue planteada poco después de que el mandatario republicano ordenara un bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que salieran o entraran a Venezuela.

Lejos de resultar exitosa, lo cierto es que la resolución del demócrata McGovern también fracasó luego de un resultado final de 213 votos en contra y 211 votos a favor. Además de Massie y Bacon, la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, también se unió a la mayoría demócrata para votar a favor de la medida. Por su parte, Cuellar, quien recientemente recibió un indulto presidencial por parte de Trump, fue el único de su partido en unirse a la mayoría republicana que votó en contra de la resolución.