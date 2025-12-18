Trump reclasifica la marihuana como una droga de bajo riesgo para permitir la investigación

Publicado por Joaquín Núñez 18 de diciembre, 2025

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la reclasificación de la marihuana como una droga de bajo riesgo. El presidente realizó el anuncio en el Salón Oval, acompañado de expertos en medicina y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr.

La reclasificación comenzado en 2024 durante la Administración Biden, pero había quedado inconclusa.

Según un alto funcionario de la Casa Blanca que habló con periodistas en una sesión informativa, el objetivo central de la medida es permitir investigaciones que están prohibidas bajo la clasificación existente.

“El presidente ha escuchado a muchas personas hablar sobre los beneficios potenciales del uso de marihuana medicinal y CBD, pero también ha escuchado de pacientes y médicos que no hay suficiente investigación para informar las pautas médicas y que muchos pacientes están usando estos productos sin hablar con su médico sobre ellos”, dijo el funcionario.

Sin embargo, la orden ejecutiva mantiene restricciones para los productos que se considera “representan riesgos para la salud graves y potencialmente mortales”, por lo que no tendrá ningún impacto en las sanciones penales ni en el uso recreativo de la marihuana.

“Esta es una cuestión científica que ha dividido a nuestro país durante muchos, muchos años. Cinco administraciones han prometido actuar sobre este tema. Esto finalmente nos permitirá estudiar esta cuestión y responder a estas preguntas para el pueblo estadounidense”, señaló el secretario Kennedy durante el evento en el Salón Oval.

“Con esta reclasificación se podrá llevar a cabo investigación sobre el cannabis. Existen pruebas anecdóticas de que el cannabis es beneficioso para estas afecciones. Y ahora tendremos la oportunidad de ver si las investigaciones demuestran que es eficaz. Si es así, se abrirá una nueva vía de tratamiento para nuestros veteranos en relación con este problema concreto. Por eso, una vez más, solo quiero agradecerles su liderazgo”, añadió Dan Wiley, comandante nacional de la Legión Americana, una organización de veteranos de guerra con más de 100 años de antigüedad.

¿De qué se trata la reclasificación de la marihuana?

La norma sobre las drogas fue establecida por la Administración Nixon en 1971, cuando el presidente republicano firmó la Ley de Sustancias Controladas (CSA). Esta legislación establece la política federal de los Estados Unidos sobre las drogas que se clasifican de la siguiente manera: Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV y Lista V, siendo la I la más peligrosa y la V la menos peligrosa.

Actualmente, y según la CSA, la marihuana está dentro de la Lista I, como una sustancia que no tiene valor medicinal.

"Las drogas, sustancias y ciertos productos químicos utilizados para fabricar drogas se clasifican en cinco (5) categorías o listas distintas en función del uso médico aceptable de la droga y del potencial de abuso o dependencia de la misma. El índice de abuso es un factor determinante en la clasificación de la droga; por ejemplo, las drogas de la Lista I tienen un alto potencial de abuso y de crear una dependencia psicológica y/o física grave. A medida que cambia la clasificación de la droga (Lista II, Lista III, etc.), también lo hace el potencial de abuso (las drogas de la Lista V representan el menor potencial de abuso)", explica el sitio oficial de la DEA.