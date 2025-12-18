Lula anuncia que vetará la ley que reduce la pena de cárcel de Bolsonaro

Publicado por Carlos Dominguez 18 de diciembre, 2025

(AFP) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará una ley aprobada por el Congreso que podría rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

"Cuando llegue a mi mesa, la vetaré", dijo Lula en una rueda de prensa en Brasilia, al día siguiente de que el Senado diera luz verde a la norma. No obstante, el veto del mandatario de izquierda podría ser posteriormente anulado por el Congreso, de mayoría conservadora.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la corte suprema a 27 años de cárcel por presuntamente intentar impedir en 2022 la llegada al poder de Lula.

Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de dos años.

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño. La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha brasileña, de 70 años, encarcelado desde finales de noviembre en las dependencias de la policía federal en Brasilia.

Pero también puede conceder libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.